/FOTOGALERIE/ Odbočka přátel fotbalové Slavie Praha ze Strakonic vyrazila na další ligový zápas svého oblíbeného týmu, tentokrát proti Olomouci. Hráči však tentokrát fanoušky moc nepotěšili.

Strakoničtí fanoušci fotbalové Slavie Praha vyrazili na Olomouc. | Foto: Jan Malířský

V prvním poločase se Olomouc do šancí nedostala a kdybychom jej vyhráli 4:0, nikdo by se nedivil. Bohužel jsme až na střelu do tyče branku hostí neohrozili. Na začátku druhého poločasu jsme po chybách v obraně brzy dostali dva góly. Až po vystřídání se naše hra zlepšila a dvěma góly jsme zachránili alespoň bod a hru o titul si velice zkomplikovali. Myslím si, že střídaní mělo přijít dřív, ale to je kdyby.

SK Slavia Praha - SK Sigma Olomouc 2:2 (0:0)

Branky: 77. Bořil, 84. Chytil - 52. Pokorný, 66. Zifčák. Rozhodčí: Radina - M. Vlček, Leška - Petřík /video/. Žluté karty: Oscar, Douděra, Holeš - Zifčák, Matys, Uriča, Stoppen, Zorvan. Diváků: 17.986.

Sestavy - Slavia: Staněk - Douděra, Ogbu, Zima /68. Holeš/, Bořil - Zafeiris /55. Ševčík/, Oscar - Jurásek /55. Schranz/, Jurečka /68. Van Buren/, Wallem /55. Provod/ - Chytil. Trenér: Jindřich Trpišovský. Olomouc: Stoppen - Chvátal, Pokorný, Matys, Vraštil - Breite - Uriča /69. Navrátil/, Pospíšil /69. Ventúra/, Zorvan /89. Langer/, Šíp /62. Dele/ - Zifčák /89. Juliš/. Trenér: Jiří Saňák.

Autor: Jan Malířský