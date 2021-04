Obě nejvyšší soutěže stačily uzavřít svou základní část a čeká je play off, do kterého postoupilo vždy osm nejlepších celků. Mezi muži vyhrál dlouhodobou část bez porážky největší favorit Havlíčkův Brod před Chebem. Jeho barvy hájí také strakonický odchovanec Jakub Slapnička, jenž extraligu okusil poprvé v kariéře. Nastoupil celkem k šesti dvouhrám a dvakrát dokázal zvítězit. Především výhra nad zkušeným ostravským matadorem Miroslavem Bindačem 3:0 při premiéře v nejvyšší soutěže má pro mladíka, jenž je kmenovým hráčem Havl. Brodu a na západě Čech hostuje, velkou cenu.

Čtvrtfinále play off startuje 8. dubna, hrát se bude na dvě vítězství a střetnou se v něm Havlíčkův Brod s Hodonínem, Cheb se Sokolem Hradec Králové, KT Praha s TJ Ostrava a TTC Ostrava s Havířovem.

Mezi ženami ovládla základní část, která se ale hrála jenom jednokolově, Břeclav. Třetí místo obsadil východočeský Sportovní klub Dobré, v jehož barvách září odchovankyně stolního tenisu ve Volarech sestry Zdena Blašková a Dagmar Ilievová. Především mladší ze sourozeneckého dua Zdena potvrzuje svůj talent a s bilancí 21/3 je třetí nejlepší hráčkou celé soutěže.

Otazník visí nad mistrovstvím republiky mužů a žen, které se mělo konat na konci ledna v Havířově a bylo odloženo zatím na neurčito. Posunuty byly také mládežnické šampionáty jednotlivců. Mistrovství republiky družstev dorostu a staršího žactva by se mělo konat 26.-27. června v Havířově.

Příští ročník nižších ligových soutěží by měl začít v září a všechny týmy mají právo přihlásit se do těch soutěží, které hrály v letošní nedokončené sezoně. Týká se to i devíti jihočeských klubů: Pedagog České Budějovice (I. liga muži), Studená, Vodňany (II. liga muži), ČZ Strakonice, Soběslav, Sokol ČB (III. liga muži), Vyšší Brod (I. liga ženy), Kovářov a Lhenice (II. liga ženy).