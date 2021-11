BK Strakonice - Basket Ostrava 82:63 (23:15, 38:30, 63:40). Body Strakonic: Žáčková 19, Pešková a Petelová 18, Bernasová a Bittnerová 8, Půroková 6, Čížková 5.

Úvodní vstup do utkání nám nevyšel zcela podle představ. Rychle jsme prohrávali 0:2 a 2:7. Po několika minutách jsme však chytili druhy dech a otočili hru, tempo i skóre na svou stranu (13:11, 17:13). První čtvrtina skončila v poměru 23:15. Ve druhé čtvrtině jsme se trápili v obraně i útoku. Nedařilo se nám zakončovat jednoduché nájezdy a v obraně jsme v některých pasážích šlapali vodu. V poločase jsme však udrželi soupeřky z Ostravy na osmibodovém rozdílu. Věděli jsme, ze rozhodne vstup do druhého poločasu. Nástup do třetího dějství jsme měli impozantní. Agresivní týmovou obranou a rychlým protiútokem jsme zcela rozebrali ostravskou tvrz. První petiminutovku jsme ovládli 16:3. Vytvořili jsme si třiadvacetibodový polštář, který jsme kontrolovali ve zbylém čase utkání. Skvěle hýřily aktivitou pod košem soupeřek Bittnerová a Z. Čížková.

Gratulujeme holkám k vítězství a těšíme se na nedělní utkání se SBŠ Ostrava. Utkání se hraje od 11 hodin.

