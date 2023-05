/FOTOGALERIE/ Nejlepším sportovcem Jihočeského kraje do 15 let se za rok 2022 stala Emma Mánková, studentka Gymnázia ve Vimperku. K tomuto prestižnímu ocenění mladé závodnici pomohly skvělé výkony a výsledky na horských kolech a v klasickém lyžování.

Emma Mánková se stala nejpším sportovcem Jihočeského kraje do 15 let za rok 2022.Zdroj: Archiv závodniceStředeční večer patřil v Alšově galerii v Hluboké nad Vltavou vyhlašování nejlepších jihočeských sportovců za rok 2022 v kategoriích do 15 a do 19 let. V každé této kategorii bylo oceněn deset nejlepších sportovců.

Že se rodí skvělí sportovci i na Prachaticku, potvrdila Emma Mánková, studentka vimperského víceletého gymnázia. Sportovní obojživelnice soutěžící v klasickém lyžování a na horských kolech ovládla kategorii do 15 let. Na horských kolech jezdila za Rouvy Specialized Cycling Team a na běžkách závodí za Fischer Ski Klub Šumava Vimperk. Jejími trenéry byli Jan Jedlička pro kola a Petr Steinbach pro běžky.

V běhu na lyžích se Emma stala Mistryní ČR ve sprintu a ve štafetě. Navíc vyhrála dva závody Českého poháru a ve stejné soutěži přidala dvě druhá místa. Stala se celkovou vítězkou Českého poháru pro rok 2022. Na horském kole vybojovala bronz na evropském šampionátu v soutěži Eliminátor, osmá skončila ve sprintu a šestnáctá v olympijské disciplíně cross country. V České republice je nejšikovnější bikerkou v technických disciplínách. V rámci každého ČP cross country se konají i obratnostní soutěže na překážkách. V ovládání kola byla Emma celou svoji žákovskou kariéru nejlepší v ČR. V celkovém pořadí cross country pak obsadila páté místo. Všechny tyto výsledky mladé závodnice ze Záhoříčka u Čkyně oslovily odbornou porotu natolik, že ji zvolila jihočeskou sportovní královnou do 15 let.

„Emma byla v kvartě osmiletého gymnázia. Od dalšího školního roku chce přestoupit na Sportovní gymnázium Vimperk. Emma má skvělé výsledky, byla výborná na Zimní olympiádě dětí a mládeže, odvádí výborné výsledky na lyžích i na kole. Z hlediska sportovních výsledků dělá naší škole obrovskou reklamu,“ uvedl k úspěchu Emmy Mánkové ředitel Gymnázia ve Vimperku Jan Heřta.