Ligové soutěže stolních tenistů pokračovaly dalším dvoukolem a áčko Strakonic cestovalo na stoly soupeřů.

Jakub Slapnička. | Foto: Jan Škrle

Zdravotní problémy a absence některých hráčů Elektrostavu zapříčinily, že áčko v sobotu odjelo do Mostu jen ve třech, to znamená, že před zahájením utkání prohrávalo 0:5. Hráči se však nevzdali, zabojovali a přivezli z Mostu dva body za remízu 9:9. O body se zasloužili J. Slapnička, F. Copák po 3, M. Brožek 2 a čtyřhra. V nedělním utkání v Šanově doplnil trio hrdinů Tomáš Havlík a bylo to znát. Ze Šanova si přivezli 3 body za výhru 10:3, body získali T. Havlík 3, J. Slapnička, F. Copák po 2, M. Brožek, čtyřhra a skreč.