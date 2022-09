Body a sestava Sršňů: Primak 26, Hejl 20, Procházka 16, Polánek A. 15, Polánek T. 13, Bečka 10, Janovský 5, Vovesný 4, Marek a Šimonek 3.

"V naší sestavě chyběli dva klíčoví hráči Josef Svoboda a Ondřej Chvála, ale s tím si zbytek týmu nelámal hlavu. Sršni nastoupili do utkání s aktivní celoplošnou obranou a zcela zaskočený soupeř si nevěděl rady. První desetiminutovka skončila 36:13 a za tento výkon kluci zasloužili velký obdiv. Bohužel to ale taky znamenalo naše totální polevení na obranné polovině, které žádný trenér nechce týden před startem soutěže vidět. Útok stále fungoval na výbornou, 69 bodů za poločas se jen tak nevidí, nicméně tolik jednoduchých bodů soupeře z vymezeného území a obdržených 40 za dvacet minut na domácí palubovce snad bude dostatečným varováním. Ani poločasové výtky ovšem nezabraly a v obraně Sršni prostě hořeli. Třetí desetiminutovku jsme pak dokonce prohráli 24:27 a klíčová dvojice soupeře Gaterbauer a Burtl si dělala, co chtěla. Alespoň částečné zlepšení přišlo v poslední periodě, a tak konečný výsledek 115:83 přesně vystihuje průběh utkání," komentoval duel písecký trenér Jan Čech.

U17: Sršni Photomate Písek - Flyers Wels 136:63

Body a sestava Sršňů: Benda 22, Suchánek 20, Čihák 19, Humpál 18, Křesina 16, Kačírek 12, Zita 11, Klement 8, Kopunec 5, Šimonek 4, Kabriel 1.

"Sršni chtěli navázat na aktivní celoplošnou obranu svých starších spoluhráčů. V této kategorii máme typologicky velice zajímavý tým, a proto jsem já sám zvědav na jeho výkony. Úvodní pětiminutovka ovšem moc radosti nepřinesla, kdy jsme nezačali dobře, obrana nefungovala a na tabuli svítilo skóre 10:11. Poté ovšem Písečtí, kteří pravidelně rotovali všech 11 hráčů a drželi vysoké tempo utkání, zabrali a po první čtvrtině už vedli 28:13. Druhá desetiminutovka by se dala popsat slovy rychlý přechod a dvojtaktové cvičení na útočné polovině, na obranné polovině dvacet nebráněných bodů z vymezeného území. I tak poločasové vedení 66:33 ukázalo potenciál našeho týmu. Po změně stran Sršni zapli i na obranné polovině a ukázali, že když chtějí, tak bránit umí. Tento úsek jsme vyhráli 39:10 a soupeř byl zralý na ručník. Definitivně jsme tak rozhodli o osudu utkání, které se pak už víceméně dohrávalo," dodal k utkání mladší kategorie trenér Čech.

Sršni v generálce na novou prvoligovou sezonu doma padli s Welsem

Písecký lodivod mohl být spokojen s útočnou fází obou dorosteneckých týmů, na druhé straně našel i negativa, která e třeba do sezony vylepšit. "Obě utkání nám týden, respektive 14 dní před startem soutěží, ukázala, jak na tom jsme. Rychlý přechod do protiútoku máme zmáknutý na jedničku. Nicméně pokud máme rozehrávače pod tlakem, máme veliký problém v postupném útoku s nacvičenými signály, bez kterých proti kvalitním družstvům v extraligách nemůžeme fungovat. Velkým varováním by pro nás měla být obrana, tolik jednoduchých bodů z vymezeného území si nemůžeme dovolit. Snad to bylo mentálním nastavením, že to prostě dneska není třeba, protože jinak budeme mít při startu soutěže obrovský problém. Z drtivých výsledků rozhodně nechci dělat nějakou vědu, nicméně jsem rád, že si kluci zahráli před startem soutěže přípravné utkání a teď už jen doléčit šrámy a dorostenecké extraligy 2022/2023, ve kterých budeme mít nemalé ambice, mohou začít," doplnil Jan Čech.