Nastřílela jste krásných třináct bodů.

To je pro mne docela překvapení. (smích)

Super atmosféra, ale mohlo by to skončit v Trutnově, říká Luisa Vydrová

Bylo vidět, že Vás utkání baví. Šla jste do střely, dobře doskakovala pod oběma koši. Bylo vidět, že jste si to užívala.Užívala jsem si to moc. Nečekala jsem, že si ještě někdy zahraju takové utkání a navíc s tak šikovnýma holkama.

Co jste říkala atmosféře v hale?

To bylo naprosto perfektní. Taková podpora tady byla naposledy, když jsme s holkama přivezly bronzové republikové medaile. Plná hala, všichni fandili, bylo to znát a moc nás to hnalo dopředu.

Vedeme 2:0, ale ještě není hotovo, krotí euforii trenér Petr Martínek

Nemotivuje Vás to si i v další sezoně extraligu zahrát?Je to skvělé, jen tak se to nezažije, ale už nemám kapacitu na to, abych poctivě trénovala. Není to úplně ono ani zdravotně. Ale díky za super zážitek.