Možná ne až tolik jako v minulosti, ale významnou roli stále hrají v domácím motokrosovém šampionátu také Jihočeši. Především v hlavní kubatuře MX1 čeří vodu hodně vepředu.

Nestárnoucí osmnáctinásobný mistr republiky Martin Michek, jenž se kromě motokrosu věnuje také dálkovým soutěžím, je aktuálně se ziskem devadesáti bodů pátý, stále se lepšící mladík Rudolf Plch z Netřebic je o pouhý jediný bodík za ním na šestém místě.

V Kaplici chystají mistrovství světa, do Pacova míří český šampionát v motokrosu

Minimálně šesté místo by chtěl Plch v posledních třech závodech udržet. „Kdyby to bylo ještě lepší, tak bych byl samozřejmě rád. Ale také vím, že to bude těžké. Hlavně chci však sezonu dokončit ve zdraví,“ zdůrazní.

Mezi veterány je loňský vicemistr Zdeněk Blábolil zatím pátý a rád by se posunul o něco blíž směrem ke stupňům vítězů.