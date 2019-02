Chýnov – Takhle dlouho čekání na domácí motokrosový kalendář ještě nikdy netrvalo. Ale fanoušci i jezdci se v minulém týdnu dočkali. Pro ty jihočeské je dobrá zpráva, že seniorské mistrovství republiky bude startovat v neděli 1. dubna v Kaplici.

Martin Michek | Foto: Deník/ Jan Škrle

Domácí šampionát bude letos šestidílný, po dvou letech se na závěr sezony uskuteční opět také mistrovský závod družstev, který bude hostit Dalečín. Kromě kaplického klání se pojede ještě 6. května hned za hranicemi kraje v Pacově.



Promotérem seriálu zůstává Richard Gironi, do jehož gesce bude nově spadat také juniorské mistrovství republiky. To bude čítat také šest závodů. První se jede 14. dubna v Horažďovicích, poslední 13. října na jihu Čech v Jiníně.



Systém seniorského mistrovství republiky zůstává stejný jako v minulých letech. Závodit se bude vždy ve třídách MX1 a MX2, dále pojedou veteráni a ženy. Vítanou novinkou je návrat týmového šampionátu. „Družstva byla vždycky zpestřením sezony a je dobře, že se zase do kalendáře vrátila,“ chválí i vedoucí jihočeského motokrosového střediska Evžen Zadražil. „Týmového šampionátu se budou moci zúčastnit i týmy jednotlivých krajských středisek, což je také dobrý tah,“ dodá.



Generálním partnerem seriálu už nebude Buksa Ados, jméno jeho nástupce by mělo být zveřejněno v nejbližších dnech. Dobrou zprávou bezpochyby je, že žádný ze závodů českého mistrovství nekoliduje s německým šampionátem, kterého se naši jezdci ve značném počtu účastní. V minulosti tomu tak bohužel nebývalo.



Mezinárodní mistrovství republiky:

1. dubna Kaplice

6. května Pacov

1. července Dalečín

8. července Petrovice

12. srpna Stříbro

2. září Opatov

23. září Dalečín – družstva

Mezinárodní mistrovství republiky juniorů:

14. dubna Horažďovice

26. května Kramolín

9. června Třebíz

4. srpna Krásná Lípa

22. září Dalečín

13. října Jinín