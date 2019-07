Předehru samotnému šampionátu udělají páteční odpolední a podvečerní závody. Od 16.30 hodin začínají dětské závody v duatlonu a od v 18 hodin startuje Herbis trail run, pětikilometrový vzpomínkový závod na Herbiho, Tomáše Procházku, který loni padl na vojenské misi v Afghánistínu.

„Největší akce, jakou jsme kdy uspořádali. Závod v triatlonu, lifestyle akce, hudební festival a den pro děti v jednom. Přijede do Prachatic největší konkurence v profi kategorii letošní sezony, kterou doplní pět stovek závodníků ve věkových kategoriích. Vše bude snímat živě Česká televize, což bude úplná novinka pro nás i pro diváky. V neděli potom představíme nový formát Xterra ShortTrack,“ představuje celou třídenní akci ředitel závodu Michal Piloušek.

Hlavní závod evropského šampionátu je připraven na sobotu. V deset hodin startuje na pláži Křišťanovického rybníka kratší verze Sprint Hobby na příjemných tratích 300 metrů plavání, 12 kilometrů horské kolo a 5 kilometrů běh. V pravé poledne odstartuje závod profesionálů na 1,5 kilometru plavání, 34 na kole a 10 běhu. Postupně pak odstartují mužské i ženská Age group a nakonec štafety.

Podle startovní listiny se mají diváci opravdu nač těšit. „V mužské kategorii se sešla větší konkurence než na Mistrovství světa a je těžké tipovat favority. Máme tu tři nejlepší z letošního Mistrovství světa Arthura Forissiera, legendárního Rubena Ruzafu i našeho Lukáše Kočaře. Dorazí i mistr světa XTERRA z roku 2017 Bradley Weiss nebo třikrát třetí na světovém šampionátu Ben Allen. Nebude chybět kompletní evropská špička včetně našich Zadáka, Kubíčka, Duška nebo Petra. Z šedesátky přihlášených profíků může být klidně třicet na stupních vítězů,“ vybírá ze startovní listiny Michal Piloušek a pokračuje: „Mezi ženami budeme držet palce naší Heleně Karáskové, trasa u nás jí sedí a prohrála tu jen jednou. Konkurence ale samozřejmě bude obrovská, nechybí nikdo z TOP 10 Evropského poháru, přijela Asijko-Pacifická šampionka z letoška Penny Slater, jsou tu první tři z mistrovství světa ITU, prostě nejlepších třicet žen, které jezdí XTERRA. Chybí snad jen legendární Flora Duffy, která dává přednost silničním závodům.“

Úplnou novinkou bude nedělní ShortTrack v okolí Křišťanovického rybníka. „Na krátkých okruhových tratích v okolí Křišťanováku se představí nejlepších dvacet mužů a žen ze sobotního hlavního závodu evropského šampionátu a také VIP celebrity. Okruhy jsou technické a namotané na pětníku, takže divák uvidí v akci ty nejlepší triatlonisty světa doslova každou minutu. Chceme časem tento formát dostat víc do televize a přiblížit tak náš sport mase. Závod má trvat maximálně 40 minut, tak aby se závodníci ani diváci nenudili,“ představil nedělní zajímavý závod Michal Piloušek.

K velkým závodům patří i zajímavý doprovodný program. Všichni příznivci triatlonu si určitě užijí všechny závody od pátku až do neděle, ale to není vše. „Celé město ožije XTERRA festivalem, jehož součástí je velké Expo nebo atrakce pro děti jako biatlonová střelnice, virtuální cyklistický závod na trenažéru Rouvy či tradiční skákací hrad. Budou hrát nejlepší české kapely jako The Atavists nebo Emma Smetana, ty doplní DJ Fricky. Místní i přespolní nabídnou domácí pivo, kávu nebo čaje. Nebude chybět výborné jídlo,“ doplňuje k doprovodnému programu M. Piloušek.

A co by Michal Piloušek poradil divákům, aby toho viděli ze závodu co nejvíce? „Ráno bych zajel s dětmi na rybník, nechal bych je koupat se a užívat přírody v okolí. Pak bych se podíval na start a v pohodě se přesunul na parkoviště, které je šest set metrů od pláže. Autem bych poté popojel do Perlovické zatáčky pod Libínským Sedlem, kde je každý rok neuvěřitelná atmosféra jako na Tour. Po projetí nejlepších na kole bych jel do Prachatic a prožil zbytek dne na náměstí, kde je to prostě nejlepší.“