Mistryně a vicemistryně republiky Beáta Svačinová se svým výkonemZdroj: Poskytl Lukáš DrnekV sobotu se konala soutěž na 100 hodů, do které se zapojilo 30 hráček. Je to disciplína, kterou tato kategorie běžně nehraje. Blatenské hráčky si s ní ale poradily na výbornou. Adriana Fürstová obsadila 15. místo (403 kuželek), Karolína Baťková skončila 14. (404 kuželek). Největšího úspěchu dosáhla Beáta Svačinová, která s výkonem 467 kuželek získala 2. místo a po právu jí náleží titul vicemistryně ČR. Všechny svými výkony navíc postoupily do nedělního sprintu, který se hraje na 40 hodů pavoukovým systémem na dva vítězné zápasy. V něm Beáta zaválela ještě více a skvělou hrou vyřadila v prvním kole v sestrovražedném souboji Adrianu, ve druhém kole, které rozhodl až druhý rozstřel, domácí hráčku a v semifinále favorizovanou reprezentantku Dobřan. Finále nabídlo souboj stříbrné a zlaté medailistky ze soboty. Napínavé utkání rozhodl až tříhodový rozstřel, vekterém Beáta zvítězila o pět kuželek. Stala se tak mistryní republiky a zároveň i nejúspěšnější hráčkou turnaje. Úspěch takového formátu blatenský oddíl dlouho nezažil, zdali ho již vůbec někdy zažil. Srdečně gratulujeme!

Mistrovství republiky pokračují o následujících víkendech, mezi dorostenkami bude Blatnou reprezentovat Monika Kalousová, v juniorech zabojují Karel Koubek, Lukáš Pavel a Filip Cheníček, v královské kategorii mužů bude zápolit Jiří Vaňata a v seniorech se o co nejlepší výsledek popere Josef Mikeš. Držíme všem palce.

Po dvouleté pauze se opět konal Jarní turnaj neregistrovaných v Blatné. Potěšila hojná účast z řad amatérů, z nichž velká část byli úplní nováčkové, v celkovém počtu 96, což znamená oproti letnímu turnaji třikrát více. Ze 23 amatérských týmů obsadili pódiová umístění Žábové (890 kuželek), Drnfejt (859 kuželek) a Leskovice muži (818 kuželek). V jednotlivcích uspěli Zdeněk Němejc (Žábové, 268 kuželek), Milan Drnek (Drnfejt, 243 kuželek) a Ivana Šmídová (Žabičky, 241 kuželek). V profi části turnaje zvítězilo mezi 9 týmy Město III. (988 kuželek), stříbro bere Rakomara Plus (977 kuželek) a bronz Baldové (945 kuželek). Jednotlivce vyhrála Iveta Burianová (BŘ tým, 286 kuželek), druhé místo obsadila Petra Čechová (Scotland Yard I., 282 kuželek) a třetí Pavel Bláha (Blatenské strojírny, 272 kuželek).

Kompletní výsledky naleznete na webových stránkách oddílu. Děkujeme všem hráčům za účast, věříme, že jim turnaj přinesl sportovní potěšení a těšíme se na shledanou na dalším turnaji, který jeplánován na konec srpna.

Autor: Lukáš Drnek, Kuželky TJ Blatná