Ve finále Dobřany porazily domácího prvoligového nováčka 2:0. „Soupeř byl lepší, vyhrál zaslouženě,“ sportovně uznal předseda pořádajícího klubu Přemysl Horák. „Především nás ale těší, že turnaj proběhl bez jediného zádrhelu a ku spokojenosti všech zúčastněných,“ pochvaloval si.

Vladimír Hnilička byl jedním z tvůrců prvních hokejbalových pravidel. Tradice turnajů na jeho počest sice byla na několik let přerušena, ale letos se hrál již třetí ročník v řadě. „Těší nás, že se nám podařilo na tradici navázat a jsme moc rádi, že se u nás na Pedagogu potkají hráči, kteří se jinak běžně v sezoně nesejdou,“ přibližuje Horák jednu z hlavních myšlenek turnaje.

Velkou pozornost poutal tým zkušených matadorů pod hlavičkou Československa. „Je to parta starších kluků, která objíždí i další turnaje. Jsou to hráči, kteří nejvíce pamatují právě ty první krůčky našeho sportu, jemuž dal pravidla právě pan Hnilička. Pro všechny ostatní účastníky bylo určitě ctí si proti nim zahrát, i když by jim někteří mohli dělat i dědečky,“ usmívá se Horák. „Všem děkujeme za účast a už se těšíme na jubilejní desátý ročník,“ vzkazuje.

Výsledky: 1. Dobřany, 2. Pedagog ČB, 3. Československo, 4. Betonova ČB, 5. Suchdol n. Luž., 6. Prachatice. Nejlepší brankář: Ondřej Jásek (Dobřany), nejlepší hráč: Matyáš Malecha (Pedagog ČB).