Sršni Photomate Písek - GBA Lions Jindřichův Hradec 91:81

Body a sestava Sršňů: Primak 26, Svoboda 22, Hejl 20, Chvála 7, Šimonek a Klement 5, Polánek T. 4, Procházka 2, Bečka, Čihák, Vovesný, Suchánek.

"Sršni měli dobrý vstup do utkání a díky celoplošné obraně získali několik rychlých protiútoků a rychle se dostali do vedení 13:6. Pak se ovšem rozehrál nejlepší hráč hostů Jocys a ještě do konce čtvrtiny dostal Lions do nejtěsnějšího vedení. Ve druhé desetiminutovce jsme stále měli problém s obranou tohoto hráče a když jsme dali koš, soupeř na druhé straně oplatil stejnou mincí. Poločasové skóre tak bylo 38:42 pro hosty," komentoval první poločas písecký trenér Jan Čech.

Ve druhém poločase jsme prostě selhali, komentoval výkon Sršňů trenér Jan Čech

"I když jsme celou přestávku strávili tím, jak budeme bránit litevského hráče s číslem 10, obraz hry se příliš nezměnil a po šesti minutách hry jsme si vybrali oddechový čas za stavu 47:54. Po něm se však vrátilo do hry jiné družstvo, plné energie a odhodlání zvrátit utkání na svou stranu. Náš tým táhla zejména trojice Primak - Svoboda - Hejl a po třiceti minutách už jsme vedli o tři body. Domácí i nadále navyšovali náskok a ten byl rychle dvouciferný, hosté už v této době spoléhali pouze na Jocyse a ostatní hráči vůbec nebyli ve hře. Ačkoliv tento hráč nastřílel úctihodných 36 bodů, tak to byla paradoxně naše cesta k otočení utkání a konečnému vítězství 91:81," doplnil k utkání trenér.

Sedmnáctka píseckých Sršňů si veze z palubovek soupeřů dvě vítězství

Jihočeské derby domácím ukázalo, že je stále na čem pracovat. "Do utkání jsme určitě nevstupovali v roli favorita a jsem rád, jak jsme se s tím popasovali. Sice naše obrana má stále do dokonalosti daleko a plnění taktických pokynů nám příliš neříká, utkání jsme i tak vybojovali. Samozřejmě si nemůžeme dovolit nechávat jednoho hráče, aby si s námi dělal, co chce, na stranu druhou to byla naše cesta k vítězství. V útoku jsme byli jednoznačně kolektivnějším týmem a i přes to, že v něm stále máme nedostatek pohybu, jsme dokázali nastřílet přes 90 bodů, o což se postarala zejména trojice dvacetibodových hráčů. Výhra nad GBA má svojí váhu a před těžkým víkendovým výjezdem na palubovku velice kvalitního Sokola Pražského a nevyzpytatelných Litoměřic nám dává alespoň trochu klidu," doplnil Jan Čedh.