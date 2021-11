Sokol Sršni Písek - Sokol Pražský 79:77 (22:17, 51:36, 64:59). Body domácích: K. Pytelka 21, V. Primak 17, D. Hejl 13, O. Chvála 11, T. Polánek 9, F. Janovský 3, Š. Marek a F. Čihák 2, P. Procházka 1.

"Kvůli nahuštěnému programu našich hráčů jsme k sobotnímu souboji proti bratrům Sokolům nechali odpočívat mládežnické reprezentanty Josefa Svobodu a Kubu Šimonka, které čekají klíčová utkání U17, a zároveň jsme tím tak dali příležitost dalším hráčům, aby ukázali, že jsou právoplatnými členy týmu. A to potvrdili na jedničku, když v prvním poločase dokonale zaskočili chlapce z Prahy, kteří si mysleli, že se jim nemůže nic stát. Sršni předvedli nejlepší poločas v sezoně, kdy naše obrana pracovala na jedničku a každý hráč byl nebezpečný v útoku. Poločasové vedení 51:36 nám dávalo naději i do druhého poločasu. Bohužel, tam se na našich klíčových hráčích začala projevovat únava a problémy s fauly, soupeř pomalu ale jistě ukrajoval bod po bodu, až se čtyři minuty před koncem dostal na remízu 70:70. Pak však za pomoci skvělých diváků v hale a přiznejme si i trochu toho štěstí Sršni našli poslední zbytky sil, v koncovce si pohlídali výhru 79:77 a mohli tak slavit nečekané vítězství," shrnul utkání trenér Jan Čech.

Sokol Písek Sršni - BK Lokomotiva Plzeň 90:78 (28:29, 53:44, 80:58). Body domácích: O. Chvála 26, J. Svoboda 15, V. Primak 14, D. Hejl 12, P. Procházka a T. Polánek 8, J. Šimonek 7.

"V neděli jsme mohli získat stoprocentní jistotu postupu mezi osm nejlepších celků, do sestavy se vrátila dvojice Svoboda a Šimonek, volno naopak dostal nejlepší sobotní střelec Kryštof Pytelka, kterého jsme chtěli pošetřit na večerní utkání 1. ligy mužů. Plzeňská Lokomotiva přijela s tím, že nemá co ztratit, navíc nabuzená sobotní výhrou na palubovce GBA Jindřichův Hradec. Nám se bohužel absolutně nepovedl nástup do utkání a sobotní únava nám svazovala nohy. Plzeň působila živějším dojmem a ve hře 1 na 1 si se Sršni dělala, co chtěla. Naprosto po zásluze tak soupeř vyhrál první desetiminutovku rozdílem jednoho bodu. Sršni se naštěstí včas probudili a ve druhém dějství začali přidávat na obrátkách a poločasový výsledek o 9 bodů začínal vypadat nadějně. Když jsme pak zachytili nástup do druhého poločasu, náskok narostl až na dvacet bodů a Sršni tak mohli nechat zahrát všechny hráče připravené ke hře. V závěru utkání ani tak nemrzela kosmetická úprava skóre Plzně na 90:78 jako zranění kapitána Dana Hejla, který snad bude brzy v pořádku. Sršni tak čtyři kola před koncem základní části Extraligy U19 Západ drží s bilancí 8 výher a 2 porážky krásné druhé místo," shrnul utkání trenér Čech.

"Mám radost za dvě vítězství a před sezonou jsem opravdu nečekal, že budeme mít takovou bilanci, k tomu jistotu postupu mezi nejlepších osm celků takhle brzy. Můžeme teď šetřit klíčové hráče a zapojit všechny dorostence, kteří potřebují získávat cenné minuty a zkušenosti. Co mě bohužel občas netěší, je naše hra, která v určitých fázích postrádá lehkost a řekl bych, že to je skoro až křeč. O tom, co jsme schopni vymyslet za triviální chybu v obraně, ani nemluvím, o tom si může udělat obrázek každý, kdo viděl nedělní výkon proti Plzni nebo domácí utkání proti GBA Jindřichův Hradec. Na druhou stranu pak proti Sokolu Pražskému předvedeme výkon, že až nevěřím vlastním očím. Každé utkání samozřejmě nemůže být dokonalé, ale naše výkony jsou až diametrálně odlišné a to by se v kategorii U19 už nemělo stávat. Je před námi pořád spoustu práce, pokud se chceme měřit s největšími favority soutěže, nicméně díky skvělým výsledkům teď máme dostatek času na práci," doplnil k soutěži trenér Jan Čech.