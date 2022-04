Body Sršňů: Svoboda J. 19, Hejl 12, Primak 7, Šimonek 6, Polánek T. 4, Procházka a Chvála 3, Janovský 2, Čihák, Vovesný, Klement, Marek, Suchánek, Bečka, Polánek A.

Fanoušci Sršňů tento týden neměli ani chvilku klidu. Hned druhý den po zápase mužů na pražské Slavii bylo na programu rozhodující čtvrtfinále kategorie U19. "Naším soupeřem byl USK Praha, který skončil po základní části na třetím místě tabulky, čímž pro play off získal výhodu domácího prostředí. Kdo zná pražskou Folimanku, tak ví, že se jedná o opravdu specifické prostředí. To potvrdili hned v prvním utkání, kdy využili absencí v naší sestavě a vyprovodili nás výpraskem 100:40. K překvapení všech jsme se ale nevzdali a i bez Josefa Svobody jsme to soupeři na domácí palubovce vrátili 71:56. Rozhodnout tak musel třetí duel, "vrátil se ještě před rozhodující duel písecký trenér Jan Čech a pokračoval: "Do toho vlétli nažhavení Sršni jako o život a bylo na nich vidět, že ještě nechtějí končit sezonu. Jejich pohyb, agresivní obrana a rychlý přechod do útoku dělal Sovám velké problémy, což vyústilo v poločasové vedení po první desetiminutovce 23:16. Kdo si myslel, že tím tlak hostů skončí, tak se šeredně spletl. Naši hráči ještě stupňovali tempo a v půlce druhé desetiminutovky jsme byli dokonce o dvanáct bodů vpředu. Pak jsme se však nechali rozhodit několika spornými výroky rozhodčích a k tomu na některých hráčích začala být vidět únava z několika posledních hektických dní Sršňů. Bohužel čas na regeneraci nebyl, možná hráči po finále první ligy měli zůstat v Praze a odpočinout si, ale to už je teď zbytečná otázka. Naše vedení se začalo tenčit, a i přes to, že v poločase jsme stále vedli 35:31, měli jsme zaděláno na velké problémy. To se bohužel potvrdilo ve třetí desetiminutovce, kterou ovládlo USK 23:11 a nejenže bylo lepším týmem, ale bylo i všude o krok dříve. I když se Sršni nedali a v poslední čtvrtině se snažili s průběhem utkání něco udělat, soupeř potvrdil své kvality a postoupil na Final Four. Na Sršně tak zbylo krásné šesté místo."

Extraloigová sezona písecké U19 měla výborné parametry. "Kdyby mi někdo řekl, že v průběhu sezony přijdeme o jedinou 2003 v týmu Kryštofa Pytelku a i tak postoupíme přes předkolo play off a ve čtvrtfinále takhle potrápíme USK, tak mu nevěřím. Teď je to po vyrovnané sérii možná trochu zklamání, zvlášť když jsme v rozhodujícím duelu vedli o dvanáct bodů a byli Sovám vyrovnaným soupeřem. Celkově šesté místo však je pro mě obrovským překvapením, nicméně bylo naprosto zasloužené a troufám si tvrdit, že kdybychom riskovali přetížení některých hráčů, mohli jsme být i o nějaký ten stupínek výše. Chci určitě poděkovat všem hráčům, ale i mým asistentům a divákům za tuto sezonu, jen potvrdila to, v co jsem doufal. Vzhledem k tomu, že všichni hráči týmu budou pokračovat v této kategorii i v sezoně následující, určitě by mělo být naším cílem pokukovat příští rok po nějaké té medaili. Každopádně konkurence nikdy nespí a před námi bude spoustu práce, pokud se chceme neustále zlepšovat," shrnul sezonu Jan Čech.