Kromě vlastních zápasů organizátoři uspořádali závody jednotlivých škol v počtu přihrávek a počtu daných košů. A na závěr také test jednotlivců v počtu daných košů z krátké vzdálenosti. Nejvyrovnanější utkání přinesl duel mezi ZŠ Dukelská a ZŠ Čelakovského. Výhra Dukelské o čtyři body to potvrzuje.

Vítězem turnaje se stala Dukelská před F.L. Čelakovského a Povážskou, ale hlavním vítězem bylo nadšení a radost všech hrajících dětí, které svou školu s velkou snahou representovaly. Domácí tým Povážské měl výhodu, neboť byl podporován spolužáky a učiteli i ředitelem Linhartem.

Všechny týmy překvapily především tím, kolik toho děti již v tomto věku umí. Až nezvyklá byla snaha většiny dětí hledat spoluhráče, vracet se do obrany, bojovat o každý míč, včetně využití možnosti samostatného úniku. Prakticky ukázaly v určitých okamžicích všechno, co je pro hru nutné, i když logicky zatím nedokonalé. Skutečně nečekaný přehled celé řady dětí. Prokázaly tím svůj kolektivní duch, to byl další klad. To muselo přinést radost trenérům a bylo to také odměnou za jejich péči v trénincích.

Celkově se turnaje zúčastnilo 52 dětí, z toho téměř polovina měla stoprocentní úspěšnost v závěrečném testu ve střelbě zpod koše!!!

Nejlepší hráčkou z Dukelské byla vyhlášena Bětka Holá, z Povážské Veronika Holínová a z Čelakovského Laura Krejčová.

Za realizaci této akce a vzorné uspořádání tohoto druhého měření svých basketbalových dovedností patří poděkování Radce Drnkové, Kláře Kubičkové a Petrovi Martínkovi a také jejich obětavým pomocníkům Sáře Vadlejchové, Emě Lukačevičové a rozhodčímu Martinu Šlehoferovi.

Další zápasy škol jsou plánovány na duben v ZŠ Dukelská. Všichni se mohou již dnes těšit a také pilně připravovat.

A co dodat na závěr? Předseda České unie sportu Miroslav Jansta v minulých dnech prohlásil, že by děti měly mít pět hodin pohybové aktivity týdně, takže obětaví strakoničtí basketbaloví trenéři mohou vzkázat, že již jeho přání plní.

Miroslav Vondřička a Jan Škrle