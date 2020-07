Jihočeši slaví velké úspěchy ve sportovně-společenské soutěži Díky, trenére. Hokejový kouč z Vimperka David Vinš dokonce vyhrál minulý ročník. Letos jej může napodobit mažoretka z Blatné Hana Novotná, která už postoupila do semifinálové šestnáctky.

Hana Novotná se svými svěřenkyněmi. | Foto: Prezioso Sokol Blatná

Osm hodin v práci, třicet minut na cestě domů. To by se pak lenošilo. Jenže vás čeká trénink. Přitom by stačilo málo, u sokolovny sešlápnout plyn. A tradá! „To bych dětem nikdy neudělala,“ zakroutí rezolutně hlavou 32letá brunetka. „Samozřejmě se mi občas nechce. Když ale přijdu na trénink, tak mě děti nabijí pozitivní energií a za chvilku na únavu zapomenu.“