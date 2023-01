V roli arbitra se to podařilo v karate loni Davidu Havlíkovi, který je současně i trenérem mládeže Karate do klubu Tsunami Prachatice. „Na světovém šampionátu jsem působil jako jediný Čech a měl měl jsem tu čest rozhodovat finále kumite jednotlivci ženy seniorky. Co se týče evropské odnože ESKA, tam se mnou jeli další tři rozhodčí z Čech, kteří dělali zkoušky třídy B, to znamená na rozhodčí, kteří sedí v rozích. Pokud sudí udělá zkoušky B a dva roky rozhoduje, může se přihlásit na áčko a pokud uspěje, rozhoduje na panelu. Z těchto tří kolegů jeden udělal zkoušky na kata i kumite, jeden jen na kata a další jen na kumite,“ přiblížil David Havlík cestu, jak se stát mezinárodním rozhodčím v karate.

On sám absolvoval v loňském roce v Bruselu zkoušky asociace JKA. „Byl zde šéfinstruktor celé JKA a další, kteří patří k nejlepším karatistům na světě. V rámci Gasshuku v Belgii se konaly zkoušky rozhodčích a já byl přihlášen na zkoušky A licence. Tu jsem nakonec úspěšně zvládl a stal jsem se prvním Čechem, který má nejvyšší rozhodcovskou licenci v nejvyšších asociacích Shotokan a to JKA (japonská), WSKA (světová) a ESKA (evropská),“ uvedl David Havlík.

Karatedo klub Tsunami Prachatice má za sebou velmi dobrou sezonu

Složit zkoušky licence A však není vůbec jednoduché a chce to někdy pevné nervy a vytrvalost. „Já to považuji za velký úspěch. Zkoušky jsem složil na druhý pokus. Poprvé jsem licenci A zkoušel složit přede dvěma roky, ale neuspěl jsem. To se mi, karatistům v České republice dobře známý, senzei Okuma smál a pak chlácholil, že na první pokus to nikdy nikdo ještě neudělal. Byl jsem rád, že se mi to napodruhé podařilo. V Bruselu zkoušky složil ještě jeden kolega z Prahy, ale musím říci tak trochu na obhajobu mého druhého pokusu, že on je složil až na pátý pokus,“ doplnil s úsměvem sobě vlastním David Havlík.