Písek – Na jihu Čech nikdy nebyla nouze o kvalitní motokárové jezdce. Na tuto tradici by rád navázal teprve devítiletý mladíček David Gorčica z Chlumce u Českého Krumlova, který jezdí v jihočeském týmu Václava Bouřila CB Kart Racing.

David Gorčica se svým otcem Davidem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

S kartingem začal před dvěma roky. „Od dětství byl fanouškem autíček a všeho, co má motor,“ říká o svém synovi David Gorčica starší, jenž sám hrával fotbal. „Ale viděl jsem, že kluk má k těmhle věcem vztah, tak jsme to zkusili před dvěma roky v půjčovně motokár. Šlo mu to dobře, tak jsem začal shánět závodní tým. Na internetu jsem dlouho nemohl nic najít. Ale pomohla náhoda. Na křižovatce vedle mě zastavil Vašek Bouřil z týmu CB Kart, tak jsem si opsal číslo a domluvili jsme se.“