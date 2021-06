Tomáš Kratochvíl (19, Sokol) si posledním pokusem vyrovnal osobní rekord 753 cm při nepatrné podpoře větru 0,1 m/s a má limit na šampionát juniorů. Porazil ho jen Radek Juška nejlepším letošním výkonem v ČR 795. "Trápil se na rozběhu a skoky nebyly vůbec dobré," říká k Tomášovi trenér. "Až si zažije nový rozběh, věřím, že skočí hodně daleko. První krok udělal splněním limitu. Za týden bude skládat další zkoušku - u maturity…"

Adéla Záhorová (22, VS Tábor) vyhrála se 626 centimetry (regulérní vítr +1,7) a splnila B-limit na šampionát do 23 let. "Skákala daleko, ale trápí ji přešlapy. Přesto to posledním pokusem dala!" uvedl Couf. Do té doby měla v závodě jediný regulérní pokus 599. "Šestku" letos přeletěla poprvé. Její výsledek je nejlepším letošním výkonem v ČR.

Limit mistrovství Evropy do 23 let znovu potvrdil Tomáš Němejc (21, Sokol, trenér Tomáš Najbrt). V protivětru 1,2 m/s zaběhl dvoustovku za 21,09 a byl druhý za Janem Jirkou, který vytvořil český čas roku 20,77.

Jeho oddílový kolega Jiří Polák (23) byl na mítinku WACT v Šamoríně ještě rychlejší než Tomáš, běžel svých letos nejlepších 20,85 (w -0,2) a skončil v mezinárodní konkurenci pátý (Ján Volko 20,62).

O nejlepší letošní výkony roku v kraji se starali i další Jihočeši. Nikola Ježková (NV) po 12,24 na stovce byla na 200 m čtvrtá v osobním rekordu 25,07 a v historické tabulce kraje je jedenáctá, jen setinu za desátou Helenou Dziurovou z roku 1987. Její oddílový kolega Filip Holoubek (19) předvedl nejlepší čtvrtku sezony 51,21 (loni 52,97). Tereza Babická (18, Sokol) si vylepšila letošní dálku na 574, v kraji druhý výkon, a poprvé v životě na vysokých 100 přek. se prosadila na deváté místo kraje všech dob se 14,64. V závodě byla pátá. Časy roku na mužských překážkách zapsal Jan Krizan (19, Sokol) 16,52 a 58,46. Ve steeplu skončila druhá Lenka Pardamcová (22, Sokol) v osobním rekordu 11:01,39. Druhou patnáctistovku roku má Ivan Brejška (18, Sokol) 4:16,32, Ondřej Gloza (19, Sokol) znovu atakoval dvouminutovou hranici v půlce (2:00,24).

Mítinky Atleti spolu

se konaly i v kraji. Ve Čtyřech Dvorech se běžela nejrychlejší trojka roku - Pavel Brlica (28, Čt. Dvory), do letoška atleticky neznámý, se postavil do čela krajské tabulky se 9:00,93, následován Romanem Budilem ml. 9:16,13, Janem Kreisingerem 9:17,63, Jiřím Csirikem 9:22,44, Jakubem Budilem (19) 9:23,88 a Ondřejem Kohoutem (20, Chyšky) 9:25,00! Nejrychlejší ženou kraje na této trati letos se stala Adéla Štefanová (14, Veselí) s 11:09,36 před Kateřinou Zemanovou (ČD) 11:10,86. Lukáš Kvasnička (15, ČD) hodil míčkem 67,74. Z dalších výkonů: 60 m Dominik Markvart (17, Ves.) 7,62, Lukáš Vacek (16, ČD) 7,63, 800 m Daniel Gribbin (18, ČD) 2:07,61, Tereza Tučková (14, ČD) 2:41,74, 12letý Jan Kubák (ČD) 2:44,06. Nová Včelnice: Nejychlejších 60 m roku zaběhli Marek Krňanský (18) 7,55 a Nikola Musilová (15) 8,11, nejlepší tyč ukázal Filip Svoboda (16) 400 (D. Gysel 380 - druhý, 54letý Jiří Burda z Pacova 350) a Simona Voráčková (17, NV) 260 (dále Eliška Andrlová 230).