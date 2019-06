Trasa vede přes 39 měst Čech a Moravy ( přes 1100 kilometrů). Akci organizuje občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU. Organizátoři ve městech prezentují efektivní Hubbardův detoxikační program pro drogově a alkoholově závislé, fungující výhradně bez použití náhražkových drog.

Akce upozorňuje na drogovou negramotnost u mládeže a dětí. V ČR je odhadováno na 300 tisíc lidí ve veku od 15 do 19 let, kteří se dostali do kontaktu s drogou. V ČR žije na 60 000 uživatelů marihuany, z nich polovina je závislých. Rizikových uživatelů je na 150 000.