Pořadatelé Kola pro život vypsali dva závody, přičemž ten první se jel před čtrnácti dny jako šumavská etapa z Rejštejna přes Srní a Prášily do Gerlovy huti a měřila 35 kilometrů. Druhý se pojede v okolí Lipna se startem v Lipně nad Vltavou a měří bezmála 40 kilometrů. Závodníci, kteří se zúčastní obou virtuálních závodů, získají volné startovné na jeden ze závodů série Kola pro život v reálných podmínkách.

Jelikož se závodí ve virtuálním prostředí, do závodu mohou zasáhnout závodníci z celého světa. A to jak silničáři, tak bikeři, ale představila se i řada triatlonistů, lyžařů i sportovců z jiných odvětví. Prvního závodu se zúčasnilo na tři stovky závodníků z více než třiceti zemí. První místa vybojovali italští profesionálové Dario Giovine a Erica Magnaldiová.

A hvězdné obsazení bude mít i středeční závod Lipno Lake. Do sedla naskočí i oba zmiňovaní Italové, kteří samozřejmě budou i spolufavority druhého závodu. To bude výzva pro české závodníky, mezi kterými nebude v mužích chybět například skvělý biker Ondřej Cink. Mezi ženami skončila minule druhá specialistka na maratony horských kol Jana Pichlíková ze Strakonicka a profil trati na Lipně by jí měl sedět více než ten v prvním závodě. Tak se nechme překvapit. Do souboje s hvězdnými Italy však mohou vstoupit i další závodníci.

K úterní deváté hodině ranní bylo do závodu přihlášeno na 220 závodníků, z toho bezmála dvě stovky mezi muži. Startovní pole bude znovu hodně bohaté na různé národní vlajky.