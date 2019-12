Volejbalisté Jihostroje České Budějovice neuspěli v utkání Ligy mistrů v Itálii.

Český mistr v utkání Ligy mistrů prohrál v Trentu 0:3. | Foto: Deník/ cev.lu

Domácímu Trentinu byli vyrovnaným soupeřem pouze ve třetím setu, ale i ten skončil výhrou italského celku. Asistent trenéra René Dvořáka Tomáš Skolka pro Deník uvedl: "Domácí od začátku potvrzovali pověst jednoho z nejlepších týmů Evropy. Rozdíl byl vidět zejména na servisu a v obraně. Hráči jako Kovačevič, Cebulj či Lisinač ukázali, proč patří ve svých reprezentacích k tahounům a získávají medaile na evropských a světových šampionátech." Skolka se vrátil i k nevydařenému úvodu utkání: "Respekt k soupeři byl vidět zejména v prvním setu. Pak jsme se pomalu dostávali do hry. Náš servis bravurně krotil s velkým přehledem hrající Grebenikov," pochválil hráče světové úrovně, který hraje v Trentu na postu libera. "Třetí set jsme hráli s velkým favoritem vyrovnaně až do koncovky." Ale i tu český mistr prohrál: 21:25. "Pro nás je to další obrovská zkušenost, která se, doufejme, projeví v dalších extraligových bitvách." Jihostroj se už v neděli doma střetne s Od. Vodou zápas začne v 17.00.