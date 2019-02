České Budějovice – Atletická a plavecká sezona se rozbíhá do plných obrátek a stránky tištěného vydání jim nestačí. Připomeňme si proto některé události na webu Deníku.

Milevské hvězdičky v Táboře. | Foto: Deník/archiv

První ohlédnutí ať patří ještě hale, pro Jihočechy nebývale úspěšné. Také díky děvčatům z Milevska, která jsou oporami ligových atletek VS Tábor. Na snímku jsou vpravo úřadující trojnásobná halová juniorská mistryně Adéla Záhorová, vlevo výškařka Hana Váchová, která nadějně atakovala krajský rekord Ivy Strakové. K tréninku do Tábora právě se zmíněnou rekordmankou a Jiřím Smetanou dojíždí třikrát týdně. K nim přibyl další milevský talent Julie Kotalíková. „Bohužel v Milevsku není dodnes ani malý školní tartanový stadionek,“ říká trenér Roman Bém. „A to je velká škoda! Pořád je nabádám, ať vyjdou do ulic s transparentem POSTAVTE NÁM STADIONEK…“ .