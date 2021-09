Není již žádnou výjimkou, že vám při fotbalovém utkání vyběhnou na hřiště při ošetřování zraněného hráče ženy. Na lavičce třetiligového FC Písek je takovou růží mezi trním Pavla Sajtlová (na snímku Jana Škrleho). A když dojde na trochu tvrdší utkání, cest na hřiště musí absolvovat hned několik.

Pavla Sajtlová si práci s fotbalisty Písku užívá. | Foto: Jan Škrle

Jak se vůbec stane, že se žena dostane do prakticky ryze mužského kolektivu a navíc má za úkol dát rychle dohromady pokopaného i jinak zraněného hráče? „Je to jednoduché. Moje děti kdysi vrcholově poměrně dost sportovaly. Syn začínal jako žáček ve fotbalovém Dynamu a dcera dělala moderní gymnastiku. Říkala jsem si, že bych si asi měla udělat nějaký kurz, abych jim mohla nějak pomáhat. Udělala jsem si tedy masérský kurz. Když Ondra skončil v Dynamu, tak začal hrát v Písku a pracoval u Aleše Smoly na Rehabilitaci Návrat. Tenkrát sháněli v Písku masérku k dorostu U19. Sice jsem to nikdy v tak široké míře nedělala, ale řekla jsem si, že to zkusím. Zůstala jsem v Písku a nyní jsem čtvrtý či pátý rok u prvního týmu mužů,“ přiblížila svou masérskou cestu k fotbalu Pavla Sajtlová a dodala: „Docela si to užívám.“