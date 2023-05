/FOTOGALERIE/ Kulaté životní jubileum oslaví legendární basketbalový trenér Miroslav Vondřička. Narodil se 29. května 1933 v Bratislavě a v pondělí tak oslaví devadesátiny.

Miroslav Vondřička slaví devadesátiny. | Foto: Jan Škrle

Na jeho počest pořádá BK Strakonice Pohár Miroslava Vondřičky pro kategorii U11. Ten se koná v sobotu 3. června ve strakonické STARZ aréně. Program turnaje navíc zpestří exhibice odchovankyň legedárního trenéra.

Ale do oslav devadesátin se může zapojit prakticky kdokoliv, a to prostřednictvím sociálních sítí. "Miroslav Vondřička, legenda československého a českého basketbalu, oslaví v pondělí 29. května devadesáté narozeniny a klub chystá na sobotu 3. června oslavu, která proběhne ve strakonické hale. Určitě dorazí mnoho gratulantů, ale také se najdou ti, kteří bohužel nebudou moci dorazit. Pro ně jsme nachystali speciální příležitost, jak panu Vondřičkovi popřát. Nahrajte videovzkaz a my mu jej pustíme. Posílat své příspěvky můžete na sociální sítě BK Strakonice (Facebook a Instagram), nebo mailem na vondricka90@seznam.cz," vzkatuje zájemcům tiskový mluvčí klubu Petr Martínek.