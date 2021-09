Absolut patří již dlouhou dobu ke špičce jihočeského futsalu. Před minulou sezonou se vám podařilo to dotáhnout na vyšší úroveň a postoupit do druhé ligy. Premiéru vám však přerušila covidová situace a odehráli jste v ní jen tři kola. Je ta natěšenost na novou sezonu o to větší?

Je to tak. Těšíme se o to víc, protože než jsme si stihli minulou sezonu pořádně užít, tak skončila. To čekání bylo hrozně dlouhé. Těšíme se strašně moc a hlavně doufáme, že si jí už budeme moct užít celou.

Vzali jste si i z těch pouze třech loni odehraných kol nějaké zkušenosti a poznatky, které teď můžete využít?

Rozhodně. Můžeme se z toho poučit a doufám, že to uděláme. Hned jsme mohli vidět rozdíl mezi tou regionální a celostátní úrovní. Věřím, že jsme si z těch zápasů něco vzali a ty nabité zkušenosti uplatníme hned v pátek proti Chotěboři.

Ačkoliv jste v předešlé sezoně všechny tři zápasy prohráli, tak se jednalo o opravdu těsné výsledky a ukázali jste velkou ofenzivní sílu. Patřili jste ke třetímu nejlépe střílejícímu týmu. Můžou se fanoušci znovu těšit na velké množství branek?

Ty zápasy skončily opravdu těsně a byly hodně vyrovnané. Hodně nás mrzelo, že jsme na první body stále čekali. Není dobré říkat, že jsme byli lepší, a přesto jsme prohráli, ale stojím si za tím, že to tak bylo. Teď to snad otočíme a hned na úvod první druholigové body získáme. Pevně věřím, že se fanoušci můžou těšit na hodně gólů, ale samozřejmě doufám, že zpevníme defenzivu a vysoké skóre bude čistě v náš prospěch.

Na úvod vás čeká těžký soupeř Boca Chotěboř, která v úvodu minulého ročníku atakovala přední příčky. S jakým očekáváním do zápasu půjdete?

Přesně tak. Nečeká nás nic lehkého. Jejich bilance je vskutku dech beroucí, ale věřím, že využijeme prostředí domácí haly a s podporou fanoušků Chotěboř o body připravíme. Rád bych z naší haly vytvořil nedobytnou tvrz. Soupeři to k nám mají daleko, stejně jako to máme daleko my k nim. Věřím, že k nám nebudou rádi jezdit a nebudou si ani odvážet moc bodů.

Jak probíhala příprava na novou sezonu?

Začala hned, jak se uvolnila vládní opatření. Nejprve bylo možné se připravovat jen venku, čehož jsme ihned využili. Trénovali jsme na tartanovém hřišti v Homolích. Jakmile to bylo možné, tak jsme se přesunuli do haly, kam patříme. Od té doby jsme se pravidelně sházeli. Natrénováno máme a teď se ukáže, jestli to bylo adekvátní, nebo budeme muset přidat.

Pokračujete znovu s velice širokým kádrem. Přišly ještě nějaké další posily?

Kádr máme opravdu široký, myslím, že by nám ho mohl leckdo závidět (smích). Je to paradoxní, ale před sezonou jsme ho ještě znovu rozšiřovali. Cílem bylo přivést hráče, které futsal baví a chtějí se mu pravidelně věnovat. Kádr máme široký, abychom případně mohli lepit díry v sestavě, které nastávají, protože většina hráčů hraje zároveň fotbal, který má mnohdy přednost, ale ta zátěž není taková, takže se dá obojí poměrně dobře skloubit. Chceme tedy vytvořit zdravé jádro týmu, které bude futsal brát vážně, bude se mu věnovat a kolem tohoto jádra chceme náš tým dále budovat.

Platí stále, že si do premiérové sezony ve druhé lize nedáváte žádné konkrétní cíle, jako to bylo před minulou sezonou?

Stále spíše platí, že si konkrétní cíl nedáváme. Vyplývá to z toho, že jsme zatím stihli odehrát jen ty tři zápasy, takže pořád přesně nevíme, co přesně máme od té sezony čekat. Když odpovím trochu alibisticky, tak řeknu, že bychom se rádi vyhnuli sestupovým starostem. Osobně bych se rád pohyboval v horní polovině tabulky, ale uvidíme, jaká bude realita.

Loňské zápasy ukázaly, že můžete být pro týmy rovným soupeřem. Vidíte to teď jako ještě větší motivaci?

Určitě. Ta motivace je obrovská. Ačkoliv jsme nezískali žádný bod, tak jsme soupeřům leckdy byli více než vyrovnaným soupeřem. Myslím si, že jakmile nabereme nějaké zkušenosti a zvládneme je zúročit, tak se nemusíme vůbec nikoho bát a mohli bychom být dokonce překvapením sezony. Naše motivace a sebedůvěra vyplývá například také z utkání proti prvoligovému Dynamu, ve kterém jsme ukázali, že dokážeme hrát i proti soupeři z vyšší soutěže.

Domácí zápasy hrajete v českobudějovické Sportovní hale, kde mohou fanoušci udělat skvělou atmosféru. Loni se váš jediný domácí zápas uskutečnil bez fanoušků. Očekáváte velkou podporu při premiérové představení před domácím publikem?

Loni jsme náš jediný domácí zápas fanouškům přenášeli alespoň živým internetovým přenosem, ale zápasu s fanoušky se už nemůžeme dočkat. Jsme zvědaví, kolik fanoušků dorazí a rád bych je tímto na utkání pozval, protože věřím, že mohou být rozhodujícím faktorem, který nás dovede k prvním třem bodům, po kterých tak toužíme.

V Absolutu hrajete naprosto zásadní roli. Nejen, že působíte jako hráč a trenér, ale zároveň se podílíte na vedení klubu jako manažer. Dalo by se říct, že jste takovou duší celého týmu. Je to pro vás srdcová záležitost a upřímně vás to naplňuje?

Musím souhlasit. Je to takové moje dítě. Přestože to hodně leží na mých bedrech, tak musím říct, že mi kluci pomáhají. Velký kus práce odvádí především předseda klubu Jana Pirnos. S čímkoliv si společně poradíme a baví nás to.

V červnu jste získal trenérskou licenci a zároveň jste sbíral zkušenosti v Chrudimi, kde působí uznávaný mezinárodní kouč Felipe Conde a která je českým futsalovým gigantem. Jaký to byl zážitek a co vše jste si z toho odnesl?

Všechno to začalo, když jsem získal trenérskou licenci, což je pro mě takový odrazový bod. Je potřeba na sobě stále pracovat a vzdělávat se. Pár dní trenérského kurzu z vás trenéra zkrátka neudělá. Kromě samostudia pro mě byla dalším krokem právě stáž v Chrudimi, kde jsem byl čtyři dny a byla to neuvěřitelná zkušenost. Chrudim je dlouhodobě hegemonem naší futsalové scény a takové poznatky jsou k nezaplacení. Psal jsem si doslova každou radu, kterou mi Felipe předal, a doteď jsme společně v kontaktu. Chystám se také na stáž k Markovi Kopeckému do Plzně, která je úřadujícím mistrem a moc se na to těším. Jsem mladý začínající trenér a přesně tohle potřebuji k tomu, abych se rozvíjel.

Přestože se teď nehrálo, tak se Absolut po sportovní stránce pořád posouvá. Nedávno jste získali mediálního partnera a finančně vás podpořil Jihočeský kraj. Vnímáte to jako hodně velký krok a co je pro vás na tomto poli další meta?

Naprosto souhlasím. Jsou to věci, o kterých jsme ještě před rokem ani nesnili. Chtěl bych tímto oběma partnerům moc poděkovat. Nyní bychom se chtěli postupnými kroky dostat do povědomí lidí v jižních Čechách. Mohu prozradit, že máme připravené speciální GIFy k zápasům, budeme dělat rozhovory a tak dále. Chceme se dostat blíže k fanouškům, aby nás poté mohli odměnit tím, že nás přijdou podpořit na domácí zápasy.

Očekáváte letos nějaké další přerušení soutěže v souvislosti s epidemií covidu-19? Probíhají nějaké organizační přípravy pro případ, že by se tak stalo?

My se na to speciálně nepřipravujeme. Těšíme se na sezonu a doufáme, že k žádnému předčasnému ukončení už nedojde. Tuším, že ze strany svazu jsou připravené nějaké scénáře, takže kdyby se odehrála alespoň polovina sezony, tak budou výsledky závazné. Tím spíš je pro nás tedy úvod sezony důležitý.

Autor: Martin Boška