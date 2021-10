Martin Hermann v soutěži jednotlivců v disciplíně kata muži (+ 50 let) získal bodované 6. místo, Martin Sláma skončil v.kategorii kata muži (+40 let) sedmý a David Šenkýř v téže kategorii devátý.

V kata týmů mužů nad 34 let vybojoval český tým ve složení Martin Hermann, David Šenkýř a Martin Sláma stříbrnou medaili. „Náš celek skončil jen dvě desetiny bodu za vítěznými italskými karatisty,“ vyzdvihl Martin Hermann a upřesnil, že v této disciplíně se hodnotí synchronizace všech členů týmu a samozřejmě také technická bezchybnost zacvičené povinné sestavy postojů, krytů, úderů a kopů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.