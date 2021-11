České tenistky ve skupině D v pondělí porazily Němky 2:1, švýcarský tým si o den později poradil se stejným soupeřem dokonce 3:0. Do semifinále přitom postupuje pouze vítěz skupiny, karty jsou tak rozdány jasně: dál jdou jen vítězky čtvrtečního mače (v sobotu se utkají s Australankami), pro poražené turnaj končí.

Jako první se na kurt před solidně zaplněnými a nadšeně fandícími ochozy O2 areny postavily dvojky obou týmů – Markéta Vondroušová a Viktorija Golubicová.

Do zápasu vstoupila mnohem lépe Švýcarka, na české tenistce byla znát nervozita. Golubicová si vypracovala náskok 4:1 a pak měla tři brejkboly na 5:1. Jenže je neproměnila a dění na dvorci se zcela změnilo. Z Vondroušové jako by spadl tlak, začala dominovat, předvedla tři čisté hry v řadě a první set nakonec vyhrála 6:4.

Fandila i mamka

"Soupeřka na začátku hrála skvěle, nedělala chyby," líčila Vondroušová. "Jsem moc ráda, že jsem to otočila. Bylo těžké zůstat v zápase, ale kapitán (Petr Pála) mě uklidňoval, že to je nahoru dolů a že ona taky začne hrát hůř," řekla česká tenistka po zápase.

Český vichr pokračoval i ve druhé sadě. Finalistka olympijské dvouhry v Tokiu Vondroušová svou soupeřku téměř k ničemu nepouštěla. Hrála přesně i pestře, často zkracovala hru, dařilo se jí na servisu. Golubicová se ocitla v hlubokém útlumu, nevěděla si rady. Výsledek? 6:2 a Vondroušová získala pro Česko důležitý první bod.

"Určitě cítím úlevu. Myslím, že to byl skvělý zápas," usmívala se vítězka. "Mám tady v publiku hodně známých, je tu mamka s rodinou. Moc často mě takhle nevidí, je skvělé, že je tu můžu mít," dodala po parádním výkonu Vondroušová.

WOW! ?



What a volley, what a performance from @VondrousovaM to give Czech Republic the early advantage ??#BJKCupFinals pic.twitter.com/BmaMnIZF2t — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 4, 2021

Krejčíková dřela, ale nestačilo to

Jako další přišly na řadu jedničky obou týmů: šampionka letošního Roland Garros Barbora Krejčíková a olympijská vítězka Belinda Bencicová. A i tentokrát začala výrazně lépe švýcarská hvězda. Podobně jako Golubicová se dostala do vedení 4:1, aby si pak cestu za ziskem prvního setu zkomplikovala.

Zarputilá Krejčíková přidala, za stavu 2:5 opanovala tři gamy v řadě, odvrátila setbol a nakonec vydřela tie-break. Do něj ovšem světová trojka vstoupila katastrofálně a brzy prohrávala 0:5. To už si Bencicová pohlídala a dotáhla sadu do vítězného konce.

Úporná přetahovaná pokračovala i ve druhém setu. Ten se začal lámat za stavu 3:3. Krejčíková nejdřív ztratila vlastní podání a když si ho v následujícím gamu mohla vzít zpět, promarnila tři brejkboly v řadě. Švýcarka utekla ze stavu 0:40 a šla do klíčového vedení 5:3. Set i zápas nakonec vyhrála a rozhodnout tak musela čtyřhra.

Švýcarské deblistky byly lepší

Do závěrečného deblu nastoupily stejně jako v pondělním zápase s Německem Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková. Na švýcarské straně kurtu hrály neunavitelná Bencicová s Jil Teichmannovou. Hrálo se o postup: vítězky braly vše.

Debl býval v uplynulých letech ve Fed Cupu vždy silnou českou zbraní, ostatně to platilo i v už zmíněném duelu s Němkami. Tentokrát ale domácí pár od začátku tahal za kratší konec.

The final will be _____ ? _____#BJKCupFinals pic.twitter.com/9UDshdKSny — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 4, 2021

V prvním setu Švýcarky hned v úvodu prolomily český servis a držely si vedení až do konce, kdy proměnily další brejkbol a sadu tak vyhrály 6:3. Druhý set byl dlouho vyrovnaný, napětí stoupalo. Pak ale Hradecká se Siniakovou přišly za stavu 3:4 o servis a soupeřky pak už zkušeně dopodávaly k vítěznému konci.

Vyrovnaný mač tak skončil zaslouženou radostí týmu ze země helvétského kříže, domácí výběr trochu překvapivě nepostoupil ze základní skupiny. Otázka je, co to udělá s diváckým zájmem o víkendové semifinále a finále. Jisté je, že Švýcarky se utkají s Austrálií a Rusko nastoupí proti USA.