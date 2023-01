Není to trochu riskantní, nejenom po dlouhé době, ale rovnou dvě mistrovství najednou?

Na první pohled možná ano. Určitě jde o mnohem větší tlak na organizaci, ale na druhou stranu se spousta věcí řeší pro obě mistrovství souběžně. Můžeme se opřít o velice zkušený tým, který je zvyklý pořádat nespočet turnajů, jak oblastních, tak i mezinárodních, které už mají svou tradici v Českém Krumlově. Zjednodušeně řečeno, musíte vyřešit totéž co na jedno mistrovství, jen v trochu větším měřítku.

Jaký bude program šampionátu?

Začíná se v pátek třetího února v 10:45 hodin zápasy dospělých v areálu Sportovní haly, v sobotu budou odehrány zápasy dospělých až do semifinále a souběžně s nimi se bude v Sokolovně hrát soutěž jedenáctiletých, která dojde do čtvrtfinále.

V neděli pak už budou na pořadu ve Sportovní hale všechny finálové zápasy dvouher i čtyřher dospělých a semifinále i finále U11?

Ano. Do programu jsme navíc zařadili také exhibici parabadmintonu a vyhlášení ankety ČBaS.

Počítáte s patřičnou diváckou kulisou?

Samozřejmě budeme rádi, pokud se přijde podívat co nejvíce diváků a podpoří Jihočechy v cestě za vytouženými medailovými úspěchy. Chtěli jsme podpořit zájem o tento velice krásný sport, i proto jsme stanovili jen symbolické vstupné a děti do patnácti let mají dokonce vstup zdarma. Mnozí z laické veřejnosti si pod badmintonem stále ještě představují letní pinkání na pláži, přitom je to dynamický a psychicky i fyzicky velice náročný sport, jeden z nejrychlejších vůbec. Proto by nás zájem široké veřejnosti potěšil, mohli bychom ukázat, jak se badminton hraje na závodní úrovni.

Co byste dodal závěrem?

Chtěl bych popřát hodně štěstí všem hráčům, pevné nervy organizátorům a divákům pak nevšední zážitek.