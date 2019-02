Strakonice - Nemá za sebou jednoduchou sezonu. Provázelo ho zranění, přesto se David Čadek (31 let) dokázal blýsknout pátým místem v mistrovství Evropy v motokrosu třídy Open.

David Čadek | Foto: DENÍK/ Jaroslav Sýbek

Na sezonu příští se chce dobře připravit a zaútočit především v domácím mistrovství hodně vysoko. „Pokud bude sloužit zdraví, tak by to nemuselo být nereálné,” věří.



Závěr nedávno skončené sezony si zpestřil spolu se svým starším kamarádem a úřadujícím veteránským mistrem republiky Janem Mrázkem výletem do dalekého Mexika, kam je pozval další Jihočech Jaroslav Kovář z Volyně. „Jarda žije v Mexiku už trvale. Má dokonce i mexické občanství. Domů létá jenom na závody veteránského mistrovství republiky,” upřesňuje Čadek. „Pro mě to bylo hlavně v rámci rekonvalescence v teple. Nic jiného jsem si od tohoto zájezdu nesliboval,” dodá.



V plánu byla také účast v motokrosovém závodě. Ten se ale nakonec nekonal. „Druhý den po našem příletu přišel hurikán s prudkým lijákem. Té vody bylo opravdu strašně moc a trať byla zaplavena, takže závod musel být zrušen,” vysvětluje Čadek.



Nijak tragicky to však nebral. „Za sezonu jsem se závodů najezdil až až, takže mě to zase tolik nemrzelo,” přikývne. „Na druhou stranu jsme chtěl poznat, jak to tam funguje a jaká je úroveň závodů.”



Závod se sice nekonal, ale bez motocyklů Čadek s Mrázkem nezůstali. „Na pobřeží jsme si tam odjeli tréninkově nějaké enduro. To bylo příjemné. Nakonec jsme si zajezdili i na motokrosové trati. Jardovi se podařilo i s pomocí hasičů vodu odčerpat, takže jsme si na závěr pobytu trať vyzkoušeli v plném rozsahu,” říká strakonický pilot ke svému pobytu na americkém kontinentu.



Po návratu se chystal Čadek podstoupit dva operační zákroky s třísly a zápěstím. Zdravotní problémy ho totiž provázely po celou sezonu a také ji negativně ovlivnily. Nakonec operace odložil. „Věřím, že operace nakonec nebudou nutné,” doufá. „Vyšetření potvrdila, že všechno drží. Snažím se teď hodně posilovat, aby svaly snesly zátěž. Připravuji se opravdu poctivě a doufám, že na operace nebudu muset,” přeje si.



Pokud by operace podstoupil, měl by sice zřejmě úplnou jistotu, že je zdráv, ale znamenalo by to značný tréninkový výpadek. „Byla by to hodně velká časová ztráta. Věřím, že se dám dohromady. Loni jsem byl neustále zraněný a celý rok jsem nemohl pořádně trénovat. Svaly pak byly ochablé a začaly zlobit. Věřím, že letos to bude lepší.”



S přípravou na příští sezonu začal strakonický závodník už před dvěma týdny. „Jsem ve fázi hrubé přípravy a nabírám objem,” vysvětluje. Tréninky jsou nyní zaměřeny výhradně na fyzickou kondici. „Dvakrát denně posiluji. Tak by to mělo být až do konce prosince.”



Od ledna už bude příprava přece jen pestřejší. „Kromě posilování bych chtěl začít běhat, jezdit na kole a také využívat veslařský trenažer,” dává nahlédnout do svého tréninkového plánu.



Jízda na motokrosovém speciálu v něm aktuálně nefiguruje. „Teď si chci od motorky až do konce roku odpočinout. Začnu zase až po Novém roce,” tvrdí.

Od února už bude jízda na motocyklu hlavní náplní přípravy. „Na celý měsíc se chystám do Itálie, kde už mám zajištěné bydlení a budu tam i s přítelkyní a malým synkem.” Na Apeninském poloostrově by měl najít pro tréninky ideální podmínky. „Byl jsem tam už loni, i když na kratší dobu. Je tam teplo a spousta kvalitních tratí, na kterých se jezdilo i mistrovství světa. Měl bych se odtud vrátit dobře rozjetý,” je přesvědčen. „Až se v březnu vrátím, tak už bude možné dobře trénovat i u nás.”



V příštím roce by měl obhajovat páté místo v mistrovství Evropy a velký důraz by chtěl dávat na domácí šampionát. „Přemýšlíme ještě také o mistrovství Slovenska, odkud přišla zajímavá nabídka. Uvidíme, až vyjedou kompletní kalendáře. Uvidíme, jak to půjde skloubit dohromady. Podle toho se potom rozhodneme,” tvrdí.



Především bude chtít Čadek uspět v mezinárodním mistrovství republiky třídy Open. „Chtěl bych doma být co nejvýš. Rád bych se pravidelně pohyboval do pátého místa. Někdo oproti letošnímu roku ubude, někdo zase přibude, ale první desítka bude určitě hodně silná,” uvědomuje si.



Minimálně obhájit by chtěl také loňské páté místo v mistrovství Evropy. „Poznal jsem v Evropě konkurenci i tratě a věřím, že do pátého místa by to mělo opět vyjít,” je přesvědčen. „Samozřejmě pokud vůbec Evropu pojedu. Uvidí se až podle kalendáře závodů.”

Jistotou je, že příští rok bude jezdit na čtyřtaktním motocyklu KTM o obsahu 350 ccm v barvách Speed Moto teamu soběslavského Petra Rady.



Návrat k enduru, ve kterém loni slavil dokonce titul mistra Evropy, ho zatím vůbec neláká. „Jsem v kontaktu se šéfem českého endura Jiřím Pošíkem. Byl by rád, kdybych odjel mistrovství Evropy a Šestidenní, která se bude konat v Německu,” říká. Pošík ale zatím slyšel zamítavé stanovisko. „Podmínky v soutěžích nejsou na takové úrovni, aby se daly dělat na profesionální úrovni. Chci se ještě motorkami nějakým způsobem živit, takže s návratem k enduru prakticky nepočítám,” tvrdí.



Jedinou možností je prý Šestidenní, kde by hájil barvy českého Trophy teamu. „Uvidím, jak to vyjde termínově. Záležet bude také na podmínkách a mém zdravotním stavu,” nechce nic slibovat.