Jihočešky na půdě rivalek z Edenu na podzim dvakrát smolně prohrály o jediný gól. Nejdřív v interlize a pak i ve zmiňovaném úvodním souboji EP. Doma si však vše vynahradily a postoupily mezi posledních 16 týmů této evropské soutěže.

Jednoduché to ale vůbec nebylo. Zápas byl dlouho velmi vyrovnaný a tým od Otavy jej zlomil až v závěrečné čtvrthodině, kdy ze stavu 19:18 dokázal utéct na 24:19 a pětibrankový náskok si už pohlídal.

„Vstup jsme neměli úplně ideální, asi na nás trochu dolehla nervozita z toho, že potřebujeme vyhrát. Věděli jsme, čím se k tomu můžeme dobrat, ale na začátku nám to střelecky poněkud vázlo a dostávali jsme se trochu pod tlak. Zápas byl dlouho podobný tomu úvodnímu na Slavii. Byť jsme snad jen kromě úvodních sedmi minut neprohrávali, neustále se to tahalo a nikdo se nedokázal gólově utrhnout. Zlom přišel kolem 45. minuty, kdy do toho holky koply. Najednou jich bylo plné hřiště, byla vidět jejich úžasná bojovnost a hodně je motivovala i podpora diváků v hledišti. Ještě jsme vylepšili obranu a několika výbornými zákroky nám v klíčových momentech pomohla brankářka Bezpalcová. Útok tradičně táhla Pokorná, ale aktivně se zapojily i ostatní hráčky a každá svým dílem přispěla k úspěchu. Na postup jsme si přiťukli, ale moc oslavit jsme to nemohli, protože druhý den ráno jsme šli do práce,“ spokojeně konstatovala písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Její tým se už v úterý 23. listopadu dozví soupeře pro osmifinále Evropského poháru, které se bude hrát počátkem ledna

„Jak jsme koukali, v osudí jsou zajímavé týmy ze Španělska, Švédska, Nizozemska, Srbska či Slovinska. Vysněného protivníka nemáme, ale s napětím budeme čekat, koho nám los přisoudí a zda to pro nás bude hratelný soupeř,“ podotkla koučka.

Písek do konce roku ještě čeká na začátku prosince čtvrtfinále Českého poháru na palubovce Zlína.

Sokol Písek – Slavia Praha 27:22 (13:10)

Branky: Pokorná 13/6, Chlupová 4/1, Kubišová 3, E. Svobodová 3, Součková 2, Stellnerová 1, Pešková 1 – M. Svobodová 5/1, Holeňáková 5/2, Míšová 4, Fryčáková 4, Franková 2, Vostárková. Sedmimetrové hody: 7/7: 5/3. Vyloučení: 5:5. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Backovič, Palackovič (Slovinsko).

První zápas: 34:35. Do osmifinále postupuje Písek.