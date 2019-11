„Rádi bychom v našem basketbalovém klubu BK Strakonice uspořádali finanční sbírku na pomoc nemocným děvčátkům. Pojďme všichni z nás udělat dobrou věc a trošku pomoct dvojčatům Karolínce a Rozárce, neteřím strakonické trenérky kategorie U15 a U14 Lenky Pichlerové zvané Pavčiny. Pojďme každá hráčka, trenér, zákonný zástupce či příznivec tohoto sportu v hraném listopadovém domácím utkání věnovat do společné kasičky tolik korunek, kolik se nám v daném utkání podaří dát celkem bodů. Je nám jasné, že hráčky si ještě nevydělávají, ale snad náš nápad podpoří i dospěláci v hledišti. Zároveň budou při zápasech dětí a mládeže BK Strakonice k dispozici ke koupi basketbalové drobnosti z organizace Každý koš pomáhá, jako jsou klíčenky nebo zrcátka, jejichž nákupem též přispějeme holčičkám Karolínce a Rozárce,“ vyzývá za trenérskou sekci BK Strakonice trenér a tiskový mluvčí klubu Petr Martínek.

K předání vybraných finančních prostředků by mělo dojít v neděli 1. prosince v 16.30 hodin před začátkem utkání Renomie Ženské basketbalové ligy mezi domácím týmem BK Strakonice-U 19 Chance a SBŠ Ostrava.

A jaký je vlastně příběh holčiček? „Karolínka s Rozárkou jsou těžce nedonošená, jednovaječná dvojčátka. Narodily se v 29 týdnu těhotenství akutním císařským řezem poté, co mi odtekla plodová voda. Celé těhotenství probíhalo v pořádku, bez žádných větších komplikací, nic nenasvědčovalo tomu, že se narodí takto předčasně. Několik dní po porodu prodělaly krvácení do mozku 4. stupně. Obě holčičky mají spastickou formu DMO (Karolínka triparézu – poškození tří končetin, Rozárka kvadruparézu – poškození všech čtyřech končetin), sekundární epilepsii – Westův syndrom, kdy při záchvatech dochází k nevratnému poškození mozku, centrální tónickou a koordinační poruchu a výrazné opoždění psychomotorického vývoje. Prognózy lékařů nejsou optimistické, nicméně my se nevzdáváme a bojujeme ze všech sil. S holčičkami několikrát ročně absolvujeme týdenní intenzivní hiporehabilitační pobyty, intenzivní neurorehabilitace, dojíždíme pravidelně na ambulantní hipoterapii a rehabilitaci a dvakrát do roka absolvujeme také prodloužený hiporehabilitační víkend. Hipoterapie společně s neurorehabilitací je tak pro nás velkou nadějí, jak minimalizovat následky velkého krvácení a vyvrátit tak negativní prognózy lékařů,“ uvádí maminka Karolínky a Rozárky.

Informace o Karolínce a Rozárce najdete na odkaze: Naděje pro Karolínku a Rozárku Public Group | Facebook