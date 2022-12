Týmy na 9. - 10. místě po základní části čeká takzvané play - down. "Devátý se utká s dvanáctým a desátý s jedenáctým. Pro vítěze těchto sérií sezona končí a skončí na 9. a 10. místě. Poražení serají další sérii o konečné 11. a 12. místo. Poražený pak spadává do první ligy. I zde se hrají všechny série na tři vítězné zápasy," doplnil Petr Kafka.

A jak on sám viděl z trenérské lavice dosavadní působení prachatického nováčka v extralize?

Čtrnáct bodů ze čtrnácti zápasů, do jaké míry se dá hovořit o spokojenosti?

Pohled na tabulku a naše 10. místo moc důvodů ke spokojenosti nepřináší. Těch bodů mohlo a hlavně mělo být o něco víc. Faktem ale je, že jako nováček soutěže hrajeme důstojnou roli. Hlavně na domácím hřišti, a to i díky fantastickým divákům, hrajeme dobře. Jsme nyní lehce za polovinou soutěže, a to, jak spokojeni budeme, ukáží až zápasy na jaře.

Vesměs jste sehráli jako nováček vyrovnaná utkání. Výsledkově se vymyká poslední duel s Dobřany. Znamená to tedy, že jste se s kvalitou soutěže rychle vyrovnali?

Souhlasím, prakticky všechny zápasy, které jsme doposud odehráli, byly vyrovnané. Je to naše první sezona mezi elitou a prakticky všichni, až na pár výjimek, sbíráme hlavně zkušenosti a učíme se, jak v extralize dlouhodobě uspět. Poslední zápas roku se nám vůbec ale vůbec nepovedl. Nepodařilo se nám prakticky nic z toho, co jsme si před zápasem řekli. Prostě den blbec.

Na čem se ve hře týmu dá po první části soutěže stavět a na čem je třeba zapracovat?

Pro mě je základním stavebním kamenem srdce, touha hrát za klub, rvát se o výsledek, nic nevzdat a bojovat. Další věcí, na čem se dá stavět, je dobře nastavená kabina a to, abychom všichni táhli za jeden provaz. Věřím, že tohle máme a na tom chceme stavět i na jaře. Zapracovat musíme na spoustě věcí, ale nejvíc na tom, že musíme do utkání vstoupit soustředěně a hrát od úvodní buly, některé naše vstupy do utkání byly doslova horor. Musíme také hrát rychleji, nepředržovat balonek, včas si nahrát, víc střílet, víc se v zakončení tlačit do branky. Musíme zapracovat i na disciplíně, na můj vkus máme hodně zbytečných vyloučení. Je toho hodně v čem se zlepšovat, ale věřím, že přes zimu na tom zapracujeme a posuneme se pak tabulkou vzhůru.

Při pohledu do statistik je určitě zajímavé to, že pokud utkání skončilo v řádné hrací době remízou, druhý bod jste v prodloužení či na nájezdy brali vy. Mají na to Horalové nějaký speciální recept?

Nastavení a nájezdy jsou pro šikuly a ty máme, tak to je asi ten recept. Faktem je, že všechna čtyři utkání jsme měli vyhrát v základní hrací době a vůbec nepřipustit prodloužení či nájezdy.

Před sezonou se do týmu vrátili někteří bývalí hráči a přišli i noví. Jak hodnotíte jejich přínos pro tým?

Nejvíce zkušeností s extraligou ale i reprezentací má jednoznačně Jaromír Markytán. Jeho přínos je v tom, že nám může předávat své zkušenosti, a že nejenom mladí hráči mohou vedle něj růst a zlepšovat se. Radek Sitter je srdcař a bojovník, který nic nevypustí, a to je mi velmi sympatické. David Braun je podle mě budoucí hvězda extraligy i reprezentace a věřím, že na jaře se mu s námi podaří odehrát co nejvíc zápasů, na podzim mu to pracovní povinnosti nedovolily tak, jak bychom si přáli. Zkušenosti s extraligou mají i Pavel Šilhán a Jiří Štěpánek, kteří jsou oba v mládežnických reprezentačních týmech. Oni dva mají vše před sebou a jsou to budoucnost našeho týmu. Nesmí ale usnout na vavřínech, musí se chtít zlepšovat a pracovat na sobě.

Hráče čeká tříměsíční přestávka, jak bude vypadat příprava na jaro a na čem se bude pracovat?

V prosinci si dáme od hokejbalu volno, sejdeme se jen na Vánoční a Silvestrovské pinknutí, když nám to počasí dovolí. Pro mě osobně nic nekončí, ale začíná už nyní. Do konce roku bych si chtěl sednout a popovídat, vyhodnotit s každým hráčem individuálně právě skončenou podzimní část a samozřejmě popovídat i o tom, co nás čeká v novém roce. Kam se můžeme posunout jako celek, ale i jako jednotlivci. První víkend v lednu se sejdeme a začneme pracovat. Budeme makat na fyzické připravenosti. Součástí zimní přípravy budou i videa z našich zápasů, taktická příprava, herní situace a systémy. Určitě bychom chtěli odehrát nějaké přípravné zápasy. Jsme v situaci, kdy se hodí použít Churchillův citát "Nemohu slíbit nic než krev, dřinu, pot a slzy", protože nás čeká opravdu velmi těžké jaro a každý zápas pro nás bude důležitý.