„V sobotních juniorských závodech bodovala ve svém závodě Nela Viktorová, která dojela na 23. místě. V závodě juniorů mezi stovkou startujících dojel Matyáš Vondráček na 43. místě a Petr Kopecký byl 61.,“ shrnul sobotní závody trenér týmu Jiří Lutovský.

V neděli pak startovali závodníci v kategorii do 23 let, která měla svůj samostatný závod. A závodníkům týmu ROUVY Specialized to prospělo. „Sam Jirouš dojel na třicátém místě a Jan Sáska hned za ním. O lepší umístění ho připravil defekt zadního kola,“ doplnil k nedělním výsledkům vimperských bikerů Jiří Lutovský.