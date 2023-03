Ondřej Mánek ze Záhoříčka u Čkyně již řadu let čeří vody světového biatlonu v kategoriích dorostu a juniorů. A právě juniorskou kategorii touto setonou opouští.

Biatlonistu Ondru Mánka, odchovance vimperského Fischer Ski klubu, jsme letos mohli sledovat v přímých přenosech České televize. Konkrétně z juniorského Mistrovství světa v kazašském Ščučinsku, které pro něho bylo velmi úspěšné.

Ondra je již několik let stabilním členem juniorského reprezentačního týmu v biatlonu, se kterým již objel kus světa. Z roku 2020 je trojnásobným vícemistrem světa – ve štafetě, ve sprintu na 7,5 km a ve stíhacím závodě na 10 km. Loňskou sezonu se potýkal s covidem a tak mu nevyšla, jak by si přál, ale vše si vynahradil právě skončenou parádní sezonou.

Předzvěstí dobrých výsledků bylo již letní Mistrovství světa, které se konalo v německém Ruhpoldingu. Tam Ondra v srpnu obsadil 4. místo, když ho těsně před cílem předstihl závodník z Ukrajiny. V zimě mladý český reprezentant již pravidelně startoval nejenom v juniorské kategorii, ale také mezi dospělými na IBU Cupech (druhá liga světového poháru).

Ondra žije v malé osadě Záhoříčko u Čkyně a s biatlonem tuto zimu navštívil Rakousko, Německo, Slovinsko, Itálii, Estonsko, Litvu a Kazachstán. Letos se mezi nejlepšími juniory z celého světa na IBU Cupech několikrát umístil v TOP 10, ale i na pódiu mezi šesti nejrychlejšími. Nejen v idividuálních závodech, ale také ve smíšených štafetách.

Emma Mánková zakončila úspěšnou sezonu titulem mistryně ČR ve sprintu

Skvělý výsledek zaznamenal i mezi dospělými na IBU Cupu, když ve vytrvalostním závodě ve slovinské Pokljuce se čtyřmi střeleckými položkami doběhl na dvanáctém místě a zanechal za sebou i několik dospělých borců, kteří mají již zkušenosti i dobré výsledky ze závodů ve světovém poháru.

Ondra letos skvěle načasoval svoji formu, protože nejlepších výsledků dosáhl na juniorském Mistrovství světa v Kazachstánu, které se konalo 4. - 12. března a bylo vrcholem sezony. Ve vytrvalostním závodě na 15 km se čtyřmi střelbami chyboval pouze na první položce a to hned dvakrát. S dalšími položkami, kdy již nechyboval, se postupně posouval výš a výš. Závod byl velmi napínavý, nakonec Ondra skončil na skvělém 5. místě a od světového bronzu ho oddělila jen jedna chyba na střelnici. Kdyby neminul ani jednou, byl by mistrem světa s náskokem 45 vteřin na druhého. Ale to je kdyby, které dělá biatlon tak napínavým vždy až do poslední střelby.

Ve sprintu na 10 km pak v Kazachstánu skončil na 16. místě a skvěle jel i stíhačku na 12,5 km, kde se díky skvělému běhu i se dvěma chybami na střelnici vyšplhal na 9. místo. Celkově byl na světovém šampionátu nejlepší český junior, čímž skvěle zakončil tuto kategorii.

Nyní Ondru čeká rozhodování, zda bude i nadále pokračovat v dospělé kategorii, což s sebou nese plno dalších dobrodružství, ale i překážek a strastí. Tak držme palce, ať se dobře rozhodne a v případě, že se rozhodne pro další profesionální sport, těšmee se na něj v televizních přenosech mezi dospělými.