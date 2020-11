Považte: v roce 2019 sdružovala župa 3 804 členů, z nichž jen patnáct odměnila, a hned tři ceny putovaly do vitríny blatenských mažoretek. „Máme velikou radost, patříme k nejlepším kolektivům v kraji,“ usmála se šéfka úspěšného týmu Hana Novotná.

Sama měla největší podíl na stříbru kadetek, nepatrně více si však vážila zlata seniorek. „Od roku 2012 naše družstvo neobsazovalo nejprestižnější ženskou kategorii, až loni,“ popisovala trenérka. Na tom není nic divného, generace se nejspíše vystřídaly, silný ročník dorostl. Nenechte se mýlit… „Jen třetina děvčat dosáhla věkem na danou kategorii,“ vypíchla Novotná.

Taková medaile chutná o něco sladčeji. „To je pravda,“ přitakala koučka. „Největší konkurentky soutěžily s dvacetiletými holkami. Každý rok je v tomto období ohromně znát,“ řekla za kolektiv, který v minulé sezoně ovládl mistrovství Evropy i republiky. Mezi jihočeskými sokoly pak odsunul na druhou příčku korfbalové šampiony z Českých Budějovic, na třetí interligové házenkářky z Písku.

Pokusím se nezklamat, slíbila Pekárková

Pod největší individuální úspěch Preziosek se podepsala Eliška Pekárková. Mistryně světa ve cvičení s pompony se v anketě dívala na záda pouze Tomáši Němejcovi. Pro připomenutí: českobudějovický atlet se v roce 2019 blýskl šestým místem na evropském šampionátu juniorů v běhu na 200 metrů. „Nečekala bych to,“ přiznala sympatická plavovláska, jež teprve loni dosáhla plnoletosti. „Mezi oceněnými jsou samí skvělí sportovci, často starší než já. Navíc z odvětví, které veřejnost bere daleko více než mažoretky.“

Rodačka ze Sedlice neopomněla připomenout zásluhu všech svých oddílových kolegyň, především pak trenérky. „Péťa Bláhová má minimálně padesátiprocentní podíl na mých umístěních,“ zdůraznila Pekárková. Taková slova se zdají být až příliš skromná. „Rozhodně ne,“ nesouhlasila talentovaná mažoretka. „Promýšlíme společně sestavy, trénuje se mnou často i individuálně. Kdykoli potřebuji pomoci, je mi k dispozici,“ ocenila.

Pekárková získala v roce 2018 župní bronz v kategorii do 18 let, za loňskou sezonu brala stříbro mezi sportovci do 23 let. Nabízí se proto otázka: co přijde příště? Podobné úvahy vyhlášenou bojovnici rozesmály. Po chvíli však zvážněla a dodala: „Pokusím se nezklamat.“

Vlastně to řekla za všechny Preziosky, blatenská děvčata ani v době pandemie nezahálejí. „Cvičíme teď online a doufáme v brzké shledání v sokolovně,“ uvedla trenérka Novotná. Tím ovšem činnost mažoretek z šestitisícového městečka nad řekou Lomnicí nekončí – tělo ani hlava nesmí zahálet. „Vymýšlíme choreografie pro příští rok. Věříme, že dostaneme šanci je zrealizovat,“ uzavřela.