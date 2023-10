V sobotu 14. října odcestovaly basketbalové mladší minižákyně BK Strakonice do Plzně, kde se zúčastnily prvního kola nadregionálního turnaje kategorie U12.

Strakonické nladší minižákyně přivezly z Plzně druhé místo. | Foto: BK Strakonice

BK Strakonice - Sokol Horní Počernice 31:8 (18:4)

Proti klukům z Horních Počernic jsme si již v první čtvrtině vytvořili náskok 12:0, který jsme postupně navyšovali. Naše hra ale nebyla taková, jakou umíme, dopouštěli jsme se zbytečných ztrát a neproměnili jasné podkošové šance.

DBaK Plzeň – BK Strakonice 40:26 (16:11)

Do zápasu proti pozdějšímu vítězi turnaje jsme nevstoupili vůbec dobře, měli jsme až moc velký respekt z výškové převahy soupeře. První část hry jsme prohráli 0:12. Od druhé čtvrtiny se naše hra výrazně zlepšila, přestali jsme se bát a hráli naši hru. Do poločasu jsme skóre dokázali snížit na 11:16. Druhý poločas byl bojovný z obou stran, výšková převaha a naše nedostatečné pokrytí náběhu soupeřek do šestky rozhodlo o výhře Plzně.

Tygři Praha mix – BK Strakonice 28:48 (13:28)

Zápas, ve kterém jsme soupeře přehráli rychlými protiútoky, zlepšenou obranou a týmovou spoluprací.

Na turnaji jsme obsadili 2. místo, střelecky se dařilo Sylvě Zelenkové, potěšující je, že všech 14 hráček se zapsalo do střelecké listiny.

Na turnaji bodovaly a hrály: Zelenková S. 22, Zlochová A. 15, Viererová J. 12, Bálková N. 10, Blahovcová A. 8, Zelenková L. 8, Taschnerová K. 6, Šlapáková A. 6, Valíčková T. 4, Šefčíková B. 4, Tritová V. 4, Bálková A. 2, Křivancová M. 2, Bartáčková C. 2.

Autor: Zuzana Karoĺová