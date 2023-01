Po čtrnácti zápasech Sokol Sršni Photomate Písek vedou tabulku se 13 výhrami a jednou porážkou na skóre před GBA Lions Jindřichův Hradec. Ten je také jejich jediným přemožitelem v sezoně. V pátek nastoupí Sršni v Praze k utkání v roli obrovského favorita. V první části douhodobé soutěže tohoto soupeře doma porazili 127:74, když již na konci třetí čtvrtiny překonali stobodovou hranici.

Písečtí sice mají již nějaký čas zajištěnou účast v play off, ale htějí do něho jít v co největší pohodě a z prvního místa. To vše mají ve vlastních rukách, pokud zbývající čtyři zápasy vyhrají, nemusejí se ohlížet na výsledky Jindřichova Hradce.

Fanoušci píseckého basketbalu se pak hned v dalším týdnu mohou těšit na lahůdku. V rámci osmifinále Českého poháru se v Písku ve čtvrtek 12. ledna od 18 hodin představí suverénně nejlepší český celek posledních dekád ERA Basketball Nymburk.