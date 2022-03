Za Strakonice bodovaly a hrály: Pavlíčková Karolína 9b., Kotrčová Linda 7b., Karoľová Michaela, Košáková Eliška 6b., Kotrcová Karolína 5b., Malířská Tereza 4b.,Grossová Karolína, Malířská Kateřina, Vodvářková Kristýna 2b., Veselková Lucie, Mlnaříková Nikola, Topinková Natálie.

První utkání se strakonickým žačkám příliš nevydařilo. Vyprodukovaly bohužel velké množství ztrát a také střelecké příležitosti se nedařilo promněnovat, a tak si vedoucí tým naší skupiny odváží ze Starz arény vítěství. Pochvalu a naději do dalších zápasů přinesla třetí čtvrtina, ve které se domácí hráčky vzchopily k mohutnému náporu a podařilo se soupeřky z USK dostat pod tlak a i ty začaly dělat chyby a rozdíl ve skóre byl na začátku čtvré části pouhé čyři body. Bohužel, po dalších nepřesnostech na domácí straně si hráčky z Prahy již zkušeně vítězství pohlídaly.

USK Praha - BK Strakonice 43:40 (21:8)

Za Strakonice bodovaly a hrály: Kotrcová Karolína 13b., Kotrčová Linda 8b., Košáková Eliška 6b.,Vodvářková Kristýna 4b., Grossová Karolína, Petelová Lucie, Malířská Tereza, Topinková Natálie 2b., Pavlíčková Karolína 1b., Karoľová Michaela, Malířská Kateřina.

Odveta na palubovce USK byla ve zcela jiném duchu. Basketbalistky ze Strakonic přijely s velkým odhodláním se porvat o lepší výsledek a zabojovat o vítězství. V úvodu střetnutí si dokázaly vytvořit veliké množství střeleckých příležitostí, které bohužel zůstaly neproměněny. Domácí hráčky zatáhly svou obranu do podkošového prostoru a ten byl pro hostující žačky těžko dostupný. Po poločasové přestávce nastoupila děvčata od Otavy s obrouvskou vůlí a chutí se o vítězství porvat a najednou to byly ony, které určovaly ráz utkání. Podařilo se jim prolomit střelecké trápení a do závěrečné čtvrtiny se šlo s jednobodovým mankem. Veliká škoda, že v poslední části nám už nebylo přáno otočit vývoj utkání, jelikož za úžasné nasazení bychom si vítězství jistě zasloužili. I tak odjíždíme z Prahy se vztyčenou hlavou a všechny hráčky si zaslouží pochvalu za skvělý přístup k zápasu.

Autor: Jakub Mužík