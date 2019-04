Potěšila vás poslední výhra na Slovance?

Určitě. Nelze se za nic schovávat. Na Slovanku jsme jeli především odčinit poslední domácí propadák s VŠ Praha. Věřili jsme, že holky nebudou herní výpadek opakovat a naopak navážou na jiné dobré výkony. To se nám povedlo.

Zápas ale jednoduchý nebyl. V jeho polovině jste prohrávali.

Samozřejmě, bylo to těžké utkání. V domácím kolektivu se sešly tři hráčky, které měly svůj den a hrály velice dobře. Nebylo to jednoduché.

Čím se podařilo nepříznivý stav otočit?

Ve druhé polovině utkání holky dokázaly zlepšit obranu. Tím jsme získali kontrolu a také náskok. Domácí v závěru bojovali, ale už jsme si to dokázali pohlídat.

Vzhledem ke zvrácení výsledku je výhra o to cennější?

Je potřeba říct, že bychom samozřejmě rádi vedli hned od začátku utkání. Bylo by to jednodušší. Musíme ale hledat pozitiva. Prohrávali jsme, ale na holkách byla znát chuť se zápasem něco udělat. Nebylo to odevzdané. Holky to pojaly správně. Soupeř pak už neměl tolik příležitostí a výhru jsme si zasloužili více.

Ve středu hned hrajete doma další utkání. Jaký nyní budete mít program?

Volno nás žádné nečeká. V neděli po utkání máme hned v pondělí trénink, ve středu pak hrajeme. V tom jsou neděle nešťastné a mně osobně se tyto termíny nelíbí. Není prostor na nějakou regeneraci po odehraném utkání, ale také zároveň málo času pro přípravu na další utkání. Před středečním duelem máme vlastně jen dva tréninky.

Jak se budete připravovat na zápas proti týmu DSK?

Nechtěl bych, aby se opakovaly určité paralely z letošní sezony. Prohráli jsme vždy s týmy, které v tu chvíli byly na spodku tabulky, ať v Trutnově nebo doma s VŠ Praha. A DSK je zrovna nyní také na dně. Takže doufám, že nic podobného opakovat nebudeme. Rádi bychom navázali na výhru se Slovankou a doma vyhráli.

V domácím prostředí byste znovu asi neradi body ztratili.

Určitě si nemůžeme dovolit doma body rozdávat. A už vůbec ne týmům zespodu tabulky. Pokud se po základní části chceme dostat do první nadstavbové skupiny, další domácí zaváhání by nás mohlo stát dobré postavení v tabulce a to nechceme.

Proti DSK tak berete jen výhru?

Prohru si nechceme připustit. Navíc se chceme divákům také omluvit dobrým výkonem za minulé nepovedené domácí utkání.

Na tiskové konferenci před sezonou vedení klubu nastínilo, že se nebrání posílení týmu během sezony. Pokud by bylo potřeba, podle jejího vývoje. Lze už nyní vyhodnotit tu potřebu, nebo je ještě brzy?

V tuto chvíli už víme, kde bychom chtěli posílit. Je však vždy velmi složitá otázka najít vhodnou kandidátku na vytipovanou pozici. Vedení klubu na tom ale usilovně pracuje. Věřím, že jednu posilu získáme v dohledné době a poté uvidíme, jak bude tým dále vypadat.

Můžete prozradit vytipovanou pozici pro posílení?

Určitě to není žádné tajemství. Máme v týmu tři dlouhé hráčky, z čehož je zřejmé, že nám jedna chybí. Bývá totiž obvyklé mít čtyři vysoké hráčky, což je důležité i co se týče tréninků. Když děláme nácvik proti sobě, tak právě čtyři dlouhé hráčky do dvou týmů nemáme. Proto se nabízí, že by vytipovanou posilou měla být hráčka na podkošovou pozici. Je však opravdu těžké takovou hráčku sehnat. Menších hráček na pozici jedna, dva, tři je třeba o hodně více. Složitá jednání jsou pro vedení klubu i v tom směru, aby hráčka byla za slušné peníze a také akceptovala Českou republiku.

Znamená to, že se koukáte také do zahraničí?

Nechci vůbec snižovat naši soutěž, ale i když jsme vicemistři světa, obecně hráčky touží spíše po zahraničí, kterému dávají přednost. Například Španělsko nebo Francie mají výborné ligy. Naše soutěž není špatná, spolu s Polskem patříme také ke kvalitním ligám. Ale prostě agenti podvědomě preferují spíše zmíněné země. Trend je hrát co nejlepší soutěž. I přesto je ale v Čechách hodně cizinek a vidíme, že řadě týmů se jejich angažování povedlo. To znamená, že určitá kvalita se nechá sehnat. Nechceme se však rozhodně unáhlit.

Takže vybíráte velice pečlivě?

Chceme, aby se to skutečně povedlo. Jsme seriozní klub a nechceme nikoho k nám nejdříve pozvat a pak jej zase poslat domů. Vyplývají pak z toho samozřejmě i nějaké závazky. Je to sice dotaz na manažera, ale obecně to tak bývá.

V týmu máte Američanku Porter. V jejím případě byl výběr správný?

S Meixandrou jsem zatím spokojený. I v nedělním utkání na Slovance ukázala, že svou roli na rozehrávce velice dobře zvládá. Takže jsme spokojení, ale samozřejmě od ní chceme více a více.

Zápasy v sezoně

Strakonice – H. Králové 75:62

Strakonice – SŠMH Brno 61:50

Trutnov – Strakonice 69:66

Strakonice – VŠ Praha 53:84

Slovanka – Strakonice 72:79