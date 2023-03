Další zápasy odehrály starší minižákyně basketbalového BK Strakonice na své palubovce. Odehrály fyzicky náročné utkání s kluky z Písku a poté si zahrály proti dívkách z Českých Budějovic.

BK Strakonice U13. | Foto: BK Strakonice

BK Strakonice – Sokol Písek Sršni B 44:50 (26:30)

Soupeř přijel do Strakonic oproti předchozím kolům v silnější sestavě, což pro nás byla dobrá škola. Oba týmy se prezentovaly rychlou hrou dopředu, agresivní obranou. Po první čtvrtině svítilo na tabuli skóre 15:14 pro nás. Poté se nám nedařilo dobře odstavovat hráče soupeře, který si vytvářel druhé, třetí šance na střelu. Před poslední čtvrtinou holky prohrávaly o 11 bodů. Strakoňandy makaly až do konce zápasu, povedlo se snížit na rozdíl 6 bodů. O porážce rozhodlo velké množství neproměněných šancí a doskoky, ale i tak si holky zaslouží za nasazení proti kvalitnímu soupeři z Písku pochvalu, se Sršněma to není nikdy snadné.

Tigers České Budějovice – BK Strakonice 12:65 (2:38)

Proti slabšímu soupeři si zahrála s chutí celá lavička, holky si dobře poradily s výškovou převahou soupeřek. K vidění bylo spoustu hezký útočných akcí, bojovnost a nasazení. Pochvala celému týmu.

Bodovaly a hrály: Mrázová B. 23, Zemanová K. 21, Petelová L. 15, Hátlová V. 12, Gábiková M. 10, Lysenko N. 8, Seidlová N. 6, Čapková E. 4, Kopecká A. 4, Reiterová N. 2, Mašková K. 2, Štastná L. 2, Gornická A. Půroková K.

Autor: Zuzana Karoĺová