Strakonické starší žákyně vstoupily do žákovské ligy úspěšně. Nejprve si poradily s plzeňskými soupeřkami a poté i s týmem z Karlových Varů.

„V Plzni naše děvčata nenechala nic náhodě a ujala se vedení od začátku zápasu a vedení celý zápas jen navyšovala. Druhý zápas v Karlových Varech nebyl tak jasnou záležitostí. V začátku utkání se nám nedařilo a ve 4. minutě tabule ukazovala pro Strakonice nepříznivý stav 7:0. Do konce první čtvrtiny se podařilo našim děvčatům stav srovnat na 13:13. Od této chvíle se náš tým ujal vedení a soupeře už do vedení nepustil, i když to bylo v některých chvílích dost těžké. Náskok dvanácti bodů, se kterým jsme šly do druhé půle, jsme rázem ztratily a soupeř se ve čtvrté minutě třetího dějství dostal na rozdíl pouhopouhého jednoho bodu. Výhra tedy vydřená,“ komentovala zápasy starších žákyň Lenka Pichlerová.

„Pochvalu za svou hru zaslouží celý tým, především mladší hráčky ročníku 2008, které měly na výhrách nemalou zásluhu. Individuálně se nejlépe prosazovala Denisa Bittnerová,“ doplnila trenérka.

DBaK Plzeň – BK Strakonice 25:103 (5:23, 17:45, 17:77). Denisa Bittnerová 41 (7/1), Tereza Šimová 20 (7/6), Eliška Košáková a Johana Rizáková po 10, Karolína Korcová 8, Anna Davidová 6, Lucie Veselková 4 (2/0), Magdaléna Viererová 4 a ještě hrála Tereza Malířská. BK LOKO K. Vary - BK Strakonice 44:57 (13:13, 17:29, 34:45). Denisa Bittnerová 21 (10/5), Tereza Šimonová 13 (4/3), Eliška Košáková 9 (1/1), Malířská 6 (2/2), Karolína Kotrcová 3 (2/1), Anna Davidová 3 (2/1), Johana Rizáková 2 a dále hrály Magdaléna Viererová a Lucie Veselková.

První zápasy odehrály v oblastním přeboru nejmladší minižákyně U11.

„V prvním utkání děvčata změřila síly s Českými Budějovicemi, které jsme znali již z přípravného turnaje. Podařilo se nám uhrát výrazně lepší výsledek, celý tým potěšil bojovností a pěknými přihrávkami v protiútoku. Ve druhém zápase nás čekali písečtí Sršni. I přes tvrdou hru soupeře se holky nezalekly a statečně bojovaly o každý míč. Ačkoli se nám nepodařilo ani jednou zvítězit, holky zaslouží pochvalu za předvedený výkon. Zároveň nám zápasy ukázaly naše slabiny, na kterých musíme v tréninku zapracovat – nabíhání pro míč, přesnost přihrávek, doskoky,“ komentovala výkony minižákyň trenérka.

BK Strakonice – Tigers České Budějovice 31:58. BK Strakonice – Sokol Sršni Písek 19:80. Bodovaly: Seidlová 14, Gornická 12, Kratochvílová M. 6, Kopecká 6, Kratochvílová J. 5, Šlapáková 5, Blahovcová 2.

Po dlouhé pauze se hrálo první utkání českobudějovického okresu mužů. Po naprosto vyrovnaném prvním poločase Strakoničtí zcela ovládli hru a připsali si výraznou výhru.

Straky Strakonice - Slavoj Protivín 70:52 (27:27). Susol M. 18, Račko D. 16, Kašpar D. 13, Sosna T., Gála M. a Vácha A. po 6. Huspeka K. 8.