BK Strakonice - Olomouc 57:39 Do utkání prvního jsme vstoupili nervozně, nedařilo se nám zakončovat, kazili jsme přihrávky a první čtvrtinu jsme vyhráli o jeden bod. Druhá čtvrtina se nám vydařila o mnoho lépe a navýšili jsme náskok na 10 bodů, který jsme udržovali do do konce zápasu. Body: Grossová 12, Kotrčová, Karoĺová 8, Hátlová 6, Mlnaříková, Petelová 5, Mrázová, Koubová 4, Holínová, Pomajzlová 2, Polenová 1.



BK Strakonice - USK Praha 41:60

Ve druhém utkání skupiny nás čekal pozdější vítěz a Mistr ČR, USK Praha. Celkově vyšší a basketbalově vyspělejší tým na nás nastoupil ve velkém stylu. Od začátku utkání šel do vedení, které během zápasu postupně navyšoval. Bojovali jsme, jak umíme, ale soupeřky zaslouženě a s přehledem vyhrály. Body: Kotrčová 15, Grossová 11, Karolová 7, Mrázová 5, Čapková 2, Holínová 1.



BK Strakonice - Sadská 32:48

Soupeřem ve čtvrtfinále nám byly Vosy ze Sadské. Agresivitě Vos jsme dokázali vzdorovat do třetí čtvrtiny. Potom, jakoby jsem se báli vyhrát. Houževnatost, bojovnost holek ze Sadské jsme se ke konci utkání nepřizpůsobili, ba naopak. Každý souboj o míč vyhrál soupeř. Jezdili po kolenou, rvali se a my občas jen přihlíželi a báli se do souboje jít. Určitě to byl soupeř k poražení. Body: Kotrčová 17, Grossová, Mrázová 4, Mlnaříková, Petelová, Koubová 2, Karolová 1



BK Strakonice - Plzeň 52:45

Do poločasu vyrovnané utkání, kdy se skóre přelévalo o bod, dva. Ve druhém poločase jsme zlepšili obranu a navýšili náskok, který jsme udrželi a do závěrečného hvizdu. Body: Kotrčová 24, Karoĺová 10, Mrázová, Grossová 5, Hátlová 4, Petelová, Mlnaříková 2.



BK Strakonice - Slovanka 43:49

Famózní začátek, první čtvrtina 15:3. Ve druhé jsme udělali mnoho chyb, nedali jsme jasné střely, ale hlavně jsme udělali spoustu zbytečných faulů, které nás limitovaly do konce utkání. Souboj o 5. místo dost ovlivnili arbitři, kteří do hry vstupovali velmi necitlivě. Nic nemění na tom, že Slovanka opět více chtěla. My se bojíme jít do souboje, bojíme se dostat ránu. Jsme občas v basketu moc hodné holky. Body: Kotrčová 14, Grossová 8, Mrázová 7, Karolová 5, Hátlová 4, Holínová, Polenová 2, Petelová 1



Konečné 6. místo je velmi pěkné, přesto si myslím, že tento tým má na to, aby byl ještě kousek výš. Skvělý turnaj odehrála Linda Kotrčová, která byla lídrem tohoto družstva a zcela zaslouženě byla vyhlášena v nejlepší pětce B týmu ALL STAR

Nejlepší hráčkou družstva byla vyhlášena Míša Karolová, které se velmi povedl začátek turnaje. Výborný turnaj odehrála Bára Mrázová, která každým zápasem rostla. Patří mezi ročníkově mladší hráčky, o to více těší její vzestup. Svými výkony (občas kolísavými) se určitě neztratily Niky Mlnaříková, Isi Polenová, Kája Grossová, z mladších Verča Holínová. Všem hráčkám patří velké poděkování za bojovnost, za reprezentaci našeho klubu a výborné vystupování.

Obrovské poděkování patří také rodičům za skvělou diváckou kulisu, za podporu a pomoc při organizaci a dopravě.

Autor: Jaroslava Bernasová