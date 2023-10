Další dva duely Žákovské ligy U14 čekaly na domácí palubovce na basketbalové mladší žákyně BK Strakonice. Oba zápasy zvládly vítězně a těší především výhra nad silnou Slovankou.

Basketbaistky BK Strakonice U14 vybojovaly o víkendu dvě výhry. | Foto: Deník/ Redakce

BK Strakonice - Basket Slovanka 67:59 (20:13, 14:18, 16:15, 17:13)

Bodyi: B. Mrázová 20, V. Holínová 16, L. Petelová 11, K. Zemanová 8, V. Hátlová 7, E. Čapková 3, A. Kopecká 2.

Před velmi slušnou diváckou kulisou předvedly domácí basketbalistky koncentrovaný, houževnatý a bojovný výkon na obou polovinách hřiště. Soupeřky děvčata od Otavy nepustila ani jednou do vedeni. Vybudovaný náskok z první čtvrtiny si baskeťačky Strakonic udržovaly po celých 40 minut. Skvěle se týmově popasovaly s nejužitečnější hráčkou Slovanky a rychlými výpady směrem do útoku získávaly volné střelecké pozice. Finálním zlomem ve čtvrté desetiminutovce byly čtyři týmové zisky v obranné fázi a následné rychlé úspěšně zakončení. Najednou na ukazateli svítil stav 62:51. Byl to nelitostný boj o každý míč. Je potřeba pochvalit všechny holky za vykon v utkani. Poděkování patří rodičům, kamarádům i členům FANS Straky, kteří byli našim “šestým” hráčem na palubovce.

Basketbalové mladší minižákyně BK Strakonice přestřílely soupeře z Hradce

BK Strakonice - Sokol Nusle 100:41 (17:11, 28:11, 31:7, 24:12)

Body: L . Petelová 19, K. Zemanová 17, V. Hátlová 16, M. Gabiková 14, B. Mrázová 11, A.Kopecká 10, V. Holínová 8, N. Seidlová, M. Kretochvilová po 2, A. Gornická 1.

Ke druhému duelu do STARZ arény zavítaly k utkání ŽL skupiny A basketbalistky Sokola Nusle. Od úvodního rozskoku si baskeťačky Strakonic šly pro podle předchozích vysledků “jasnou a povinnou výhru”. S chuti, elánem i patřičným nasazením si holky od Otavy připsaly výraznou výhru 100:41. Soupeřky předčily ve všech činnostech na hřišti i mimo nej, skvěle na lavičce povzbuzovaly. Tentokrát dostaly “slušnou nálož minut” v utkání především mladší hráčky našeho výběru.

Pozitivem utkání je fakt, že se do listiny střelců zapsalo celkem 10 hráček. Pochvala za dvě vyhry o víkendu patří všem zúčastněným hráčkám.

Již v úterý 3. října sehrají děvčata utkání od 17:00 hodin v domácí aréně s týmem Karlových Varů.

Autor: Petr Martínek, BK Strakonice