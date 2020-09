Do Prahy vyrazily na zajímavý turnaj mladší žákyně basketbalového BK Strakonice. Zadařilo se jim a vezou třetí místo.

Mladší žačky vybojovaly bronz. | Foto: Jakub Mužík

Vstup do turnaje se strakonickým děvčatům podařil nad očekávání. Lehce si poradily se soupeřkami, které dorazily z Plzně. Ve druhém střetnutí čekal na hráčky od Otavy o poznání těžší soupeř. Basketbalistky ze severní Moravy se prezentovaly bojovným výkonem a velice zataženou obranou, která dělala našim děvčatům problémy. Nedařilo se nám proměňovat volné střelecké pozice, a tak se soupeřky z Krnova až do poslední čtvrtiny držely na dostřel. O výsledku rozhodla větší herní vyspělost strakonických žaček. Vítězství ve skupině nás posunulo do bojů o cenné kovy.