BK Strakonice – BA Sparta Praha 59:54 /15:14, 33:28, 41:39/.

Střelkyně Strakonic: M. Jánská 15, T. Soukupová 13, B. Suchanová, A. Junková po 9, A. Stiborová 5, S. Vadlejchová, K. Baloušková po 3, V. Roučková 2

Do utkání jsme vstoupili výtečně. Agresivní hrou po celém hřišti jsme se rychle ujali vedení v poměru 11:2 /15:8/. Poté se náš brankostroj zastavil a naše basketbalistky si vybraly dvouminutovou hluchou pasáž, kterou soupeřky ze Sparty využily a zkorigovaly výsledek na 15:14. Ve druhém dějství se hra přelévala ze strany na stranu, bojovalo se o každý míč. Soupeřky využily našich drobných zaváhání v obraně a ujaly se vedení 23:26. V závěru druhé desetiminutovky však naše hráčky zpřesnily hru a skóre úplně otočily. Do šaten jsme odcházeli s pětibodovým náskokem /33:28/. Ve druhém poločase bitva ve STARZ aréně dále pokračovala. Soupeřky dokonce dokázaly v posledním dějství - zhruba 90 vteřin před koncem vyrovnat na 52:52. Basketbalistky Strakonic v závěru však neztratily hlavu a v nervy drásající koncovce dokonale využily pěti týmových osobních chyb soupeře. Následné trestné hody /8/5 M. Jánská 2/1, B. Suchanová 2/2, T. Soukupová 2/1, S. Vadlejchová 2/1/ rozhodly o konečné velmi cenné výhře nad silnou BA Sparta Praha. Dnes musím holky pochválit za předvedený výkon zejména na obranné polovině hřiště. Zcela jsme svou obrannou aktivitou eliminovali výškovou i silovou převahu soupeřek /doskoky 46-50/. K tomu jsme jistě přidali i dobrý pohyb v útoku, který jsme k naší škodě nedokázali úplně efektivně zúročit /TH 28/17 60,7 %, střelba celkem 61/18 tj. 29,51 %/.

Super je výhra. Udržet BA Spartu Praha na 54 bodech v utkání hovoří zcela jasně o vynikající individuální a týmové obraně. Skvělý výkon domácích basketbalistek.

BA Sparta Praha - BK Strakonice 72:65 /17:13, 37:30, 55:41/. B. Suchanová 24, A. Stiborová 12, S. Vadlejchová 9, K. Hauserová, T. Soukupová po 7, K. Baloušková 3, M. Jánská 2.

Do hlavního města jsme odcestovali bez A. Junkové /studijní povinnosti/ a L. Čadkové, která po náročném programu kadetek dostala volno. Vstup do utkání - skvělý - 4:9. Poté se hra i skóre vyrovnala. Těsně před koncem 1. čtvrtiny domácí odskočili úspěšným trojkovým pokusem na 17:13. V druhé čtvrtině byly soupeřky ze Sparty efektivnější ve střelbě a proto se odcházelo do šaten za stavu 37:30 pro domácí basketbalistky. V druhém poločase jsme chtěli Sparťanky vykolejit změnou obranného systému. Plynule jsme přešli do zónového obranného systému 2x3. Soupeřky hledaly recept na námi postavenou zónu. Zpočátku nebyly přesné v zakončení, ale basketbalistky Strakonic nedokázaly nabídnuté možnosti ke skórování využít /tuto čtvrtinu jsme prohráli v poměru 11:18/. Na konci 3. čtvrtiny jsme prohrávali dvouciferným rozdílem 41:55. Utkání jsme však nezabalili. Znovu jsme změnili obranný systém hry. Po dosažení koše či TH jsme agresivním celoplošným presinkem chtěli snížit či otočit nepříznivý vývoj utkání. To se nám zčásti podařilo. Zvýšeným úsilím spojeným se zdvojováním a následnými úspěšnými pokusy z trojkové vzdálenosti /K. Hauserové a B. Suchanové/ svítilo na ukazateli 57:51. V dalším průběhu hry jsme vytrvali v agresivním pojetí, což přineslo snížení náskoku na 4 body /38. minuta 65:61/. Zbývaly do konce základní části necelé 2 minuty /již jsme hráli bez podkošových hráček A. Stiborové a T. Nepodalové/. V obraně jsme enormní aktivitou a rotací vytvářeli soupeřkám složité situace. Takto získané míče jsme ale v útoku, nedokázali přetavit v kýžené body. V obraně jsme dál riskovali, soupeřky nabídnuté střelecké šance a trestné hody v závěru proměnily. Vyrovnaná bitva až do samotného konce utkání. I přes prohru odjíždíme z Prahy se skvělým pocitem dobře zvládnutého utkání. Škoda, rozdíl byl dnes nepatrný. Byli jsme dnes blízko k senzačnímu vítězství. Holky musím pochválit, že bojovaly a držely favoritky utkání stále v napětí, jak basketbalová bitva v hale BA Sparta Praha dopadne.

Petr Martínek, trenér