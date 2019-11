Minulý pátek se hrálo utkání 9. kola Renomie ŽBL, ve kterém šlo o více než jen o vítězství. Ženský basketbal ve Strakonicích pořádá v měsíci listopadu charitativní sbírku pro nedonošená dvojčátka.

Basketbalistk ZVVZ USK Praha přispěly společně s nadací Koše proti drogám Karolínce a Rozárce částkou dvacet tisíc korun. | Foto: Petr Pučelík

„Když se na nás vedení jihočeského celku obrátilo s tím, že probíhá tato akce a jestli se chceme zapojit, odpověď byla ano. Společně s nadací Koše proti drogám jsme věnovali částku dvacet tisíc korun. Ta by měla pokrýt část nákladů na neurorehabilitaci a ergoterapii. Oba tyto léčebné procesy by holčičkám měly pomoci ke zlepšení nebo zmírnění následků krvácení do mozku. Celá nadace Koše proti drogám i tým ZVVZ USK Praha přejí Karolínce a Rozárce jen to nejlepší, silnou vůli a dosažení nejlepších možných výsledků v léčbě,“ připojil se ke sbírce i přední evropský basketbalový celek ZVVZ USK Praha.