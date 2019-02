Ostrava - Strakonice zakončily první polovinu základní části vítězně a stejně úspěšně zahájily druhou půlku. Nastartovaly Jihočešky vítěznou sérii?

ÚPRK. Snímek je z prvního vzájemného měření sil ve Strakonicích. Edita Šujanová vybojovala míč a uhání s ním ke koši soupeře. Marně se ji pokouší zastavit ostravská Allenová (č. 25). | Foto: Jan Škrle

Dobrá nálada panovala v neděli večer v autobuse, který vezl strakonické basketbalistky z úspěšného vystoupení v ostravské hale.

Hráčky Strakonic vstoupily na severu Moravy do druhé poloviny základní části Ženské basketbalové ligy a v této sezoně podruhé se jim podařilo Ostravu porazit. „Jasně, že jsou samá srandička. Je to znát, když se vyhraje. Po prohraném zápasu je ticho a když se vyhraje, hned je nálada veselejší. Na tak dlouhou cestu je to vždy lepší, než kdybychom v chmurné náladě měli společně strávit šest hodin v autobuse," nemusel ani moc vysvětlovat trenér strakonických basketbalistek Ivan Beneš smích, který byl za jeho zády slyšet během návratu basketbalistek z utkání v Ostravě.

Tým SBŠ Ostrava je v nejvyšší ženské soutěži nováčkem, před podceněním však trenér Ivan Beneš varoval již před prvním vzájemným duelem ve Strakonicích. „Jejich rozpočet by jim mohlo plno tradičních účastníků nejvyšší soutěže závidět. To je vidět i na soupisce," upozorňoval.

Tehdy jeho svěřenkyně doma vyhrály 80:52, tentokrát na severu Moravy 77:62 (22:19, 46:31, 59:48).

Jihočešky vedly již po první čtvrtině a svůj náskok v dalším průběhu utkání postupně navyšovaly. V poločase vedly o patnáct bodů a stejným rozdílem zápas nakonec i skončil. „Naše vítězství vypadá jednoznačně, ale zase tak jednoduché to nebylo. Je ale fakt, že holky hrály dobře a celý zápas měly pod kontrolou," hodnotí utkání kouč Beneš.

V závěrečné čtvrtině byl náskok strakonických basketbalistek v jednom okamžiku i sedmnáctibodový, když ale domácí Kovačevičová necelé čtyři minuty před koncem snížila na desetibodový rozdíl, Ivan Beneš přece jen mírně znejistěl. „Závěr jsme si sami trochu zkomplikovali, neboť jsme si nechali soupeře přiblížit, místo abychom odskočili třeba na dvacet bodů. To už je ale teď jedno, výhra je nejdůležitější," říkal již s úlevou při zpáteční cestě autobusem strakonický trenér.

Přece jen ho ale mrzelo, že v závěru nedal větší šanci mladým dorostenkám, které vezl do Ostravy s sebou. „Když to bylo rázem jen o deset bodů, tak jsem si prostě netroufl je tam dát. Snad bude příležitost příště," lituje Beneš.

Strakonice si připsaly na konto v této sezoně šesté vítězství z jedenácti odehraných zápasů, zatímco Ostrava je s pouhými dvěma výhrami poslední. Přitom má odehraný ještě o jeden zápas víc. Rozdíl v kvalitě obou týmů byl v neděli opět znát. „Náš tým byl čilejší a ve všech herních činnostech lepší. Rozhodně jsme si ten zápas zasloužili vyhrát," je si jistý Beneš.

Do druhé poloviny základní části tedy basketbalistky Strakonic vstoupily stejně úspěšně jako do té první. V úvodu sezony porazily jak Ostravu, tak i v následujícím utkání Slavii Praha, potom však následovala série tří porážek v řadě. Strakonice se chytly v Karlových Varech a zdolaly doma i VŠ Praha, následovala ovšem krutá porážka v Mladé Boleslavi po nejhorším podzimním výkonu a tvrdý pád na pevnou zem. Výkyvy formy provázely strakonické basketbalistky po celý podzim. „Moc bych si přál, aby se naše forma ustálila. Čím déle trénuji, tím méně tomu někdy rozumím. Jednou zahrajeme výborně a další zápas zcela bezdůvodně pokazíme. Naše forma byla dosud trochu nevyzpytatelná, na druhou stranu v tom spočívá kouzlo kolektivního sportu. Dva zápasy jsme teď ale odehráli slušně, tak doufám, že nám to vydrží déle," přeje si Beneš.

Pokud by basketbalistky Strakonic uspěly i v příštím utkání, jednalo by se o nejdelší vítěznou sérii v aktuálním ročníku ženské ligy. Příštím soupeřem Jihočešek je ZVVZ USK Praha.