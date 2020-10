BK U19 Chance Strakonice - BK Loko Tr.utnov 62:102 (14:23, 22:49, 44:75). Body: Suchanová 11, Horsáková 9, Vorlová a Růžková 8, Rosecká 7, Soukupová 6, Jindrová 5, Junková 4, Vadlejchová a Petrušková 2 - Rylichová 18, Králová a Ježková 13, Finková a Šmahelová 12, Wilson a Kozumplíková 11, Šípová 7, Hrabětová 3, Linhartová 2.

"Jsem spokojený s vítězstvím a přístupem i na trénincích, při kterých se nám po nečekaném vítězství proti KP Brno povedlo udržet koncentraci a důkladně jsme se na soupeře připravili. Těší mě nastřílená stovka bodů, sedm hráček s dvouciferným počtem bodů i herní projev. Malinko ještě potřebujeme zapracovat na obranné fázi. Teď ale musíme udržet podobné nastavení a soustředit se na další zápas proti Slovance," shrnul utkání Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov.

"Těžko se mi hodnotí náš první domácí duel v RENOMIA ŽBL. Na můj vkus je rozdíl až moc velký. Na utkání jsme se připravovali, ale Trutnov měl hodně psychických sil z nedělního zápasu, kdy překvapivě vyhrál nad KP Brno. Do utkání vlétnul hned od počátku a my jsme tahali za kratší konec. Prohráli jsme na doskoku a střelecká potence trutnovských hráček byla taková, že trefily úplně všechno i ze šatny. My jsme se naopak zhruba od šesté minuty druhé čtvrtiny nemohli trefit a místo, abychom korigovali náskok soupeře, tak nám zápas začal utíkat. Musím ale pochválit mladší hráčky z těch našich mladších, které předvedly nebojácný výkon a dost mě svou hrou a agresivním pojetím překvapily a mile potěšily," doplnil Petr Martínek, trenér BK U19 Chance Strakonice.

BK Strakonice